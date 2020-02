Péter Ferenc: 175 millió lejt fordítottunk Maros megye fejlesztésére 2019-ben

A Maros Megyei Tanács 2019-es évi megvalósításairól számolt be pénteken egy évértékelő sajtótájékoztató keretében Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke.





"Tavaly, az év elején azt ígértem, 2019-ben az egészségügyi és a közúti infrastruktúrába történő beruházásokat prioritásként fogjuk kezelni. Szavatartó ember vagyok, ezért minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a tervezett munkálatokhoz szükséges összegeket megszerezzük, felhasználva minden finanszírozási forrást, amely egy önkormányzat rendelkezésére áll. Így a tavalyi beruházásainkat európai uniós és kormányzati alapokból, valamint saját forrásaink felhasználásával valósítottuk meg. Tavaly 30%-kal sikerült növelnünk a beruházásokra elkülönített pénzkeretet. Összesen 175,86 millió lejt fordítottunk Maros megye fejlesztésére 2019-ben. Emellett már az év elején biztosítottuk a megyei tanács és az összes alárendelt intézménye számára az egész évi működési költségeket, amelyek összértéke meghaladta a 325 millió lejt” - emelte ki beszámolójában Péter Ferenc tanácselnök.A Maros Megyei Tanács Sajtóirodájának közleménye szerint a Maros Megyei Klinikai Kórház tavaly 26,6 millió lejt fordított beruházásokra, az összeg kormányzati alapokból, a megye költségvetéséből, valamint a kórház saját bevételeiből tevődött össze. A Maros Megyei Tanács 2019-ben 10,6 millió lejt utalt a megyei kórház beruházásaira, és további 2,6 millió lejt javítási munkálatokra. A rendelkezésére álló alapokból a megyei kórház 74 új, korszerű orvosi eszközt és berendezést vásárolt a különböző klinikák számára. Az ingatlanberuházások terén az új sugárterápiás bunker felépítése, illetve az onkológiai klinika felújításának elkezdése a két legfontosabb megvalósítás.A megyei utak karbantartására, javítására és korszerűsítésére 2019-ben 140.893.000 lejt különített el a Maros Megyei Tanács, amelyből 66,8 millió lej a karbantartási és javítási munkálatok kerete, 74 millió lej pedig a beruházásokra fordított összeg. A tavalyi év folyamán 120 km megyei útra került új aszfaltszőnyeg, és további 14 útszakasz modernizálása volt folyamatban, illetve egyes munkálatok be is fejeződtek. Az említett projektekből 2 európai uniós alapból, 4 a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) keretében nyert finanszírozást.A Maros Megyei Tanács tavaly folytatta a korábbi években elindított európai uniós finanszírozású projektek kivitelezését, és egy új finanszírozási szerződést is kötött, amely az urbanisztikai engedélyek online kibocsátására vonatkozik. A megyei önkormányzat 2019-ben összesen 7 uniós finanszírozású projekt megvalósításán dolgozott, amelyek összértéke eléri a 280 millió lejt. Az ISO 9001: 2015 minőségbiztosítás Maros Megyei Tanács tevékenységében és a Nemet mondunk a korrupcióra elnevezésű projektek le is zárultak tavaly év végén.A 2019-es év egyik fontos eredménye, hogy ez volt az első év, amikor működött a Transilvania Motor Ring. A Csergedi-tetőn lévő motorsport-pálya tavaly a Román Autósport Szövetségtől megkapta a hivatalos minősítést arra, hogy a pályán autóversenyeket lehessen szervezni, és elkezdődött a motorring nemzetközi minősítésének folyamata is. A Transilvania Motor Ringen tavaly összesen 31 versenynek, illetve céges és magán rendezvénynek adott otthont, amelyeken mintegy 30 000 néző vett részt.A marosvásárhelyi repülőtér a kifutópályája 2018-ban befejezett teljes körű felújítása után, tavaly már az egész év folyamán működött, és összesen mintegy 180 ezer utast szolgált ki. Folytatni akarjuk a repülőtér fejlesztését, és ennek érdekében tavaly elkészítettük a kifutópálya meghosszabbításához, a repülőgép parkolók bővítéséhez, valamint az utasterminál korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges szaktanulmányokat és műszaki terveket. A beruházások megvalósítására idén uniós pályázatot fogunk benyújtani.Több olyan rendezvényt is szerveztek, amelyekkel Maros megyét és a megyei tanács tevékenységét népszerűsítették. Ezek közül a legfontosabbak: a Visit Mures turisztikai mobil alkalmazás és weboldal bemutató eseménye, a Maros, Hargita és Kovászna megyei turisztikai szereplők találkozója a marosvásárhelyi repülőtéren, a megyei tanács nyílt napja, valamint a Maros Megyei Helyi Termelők Vására.A Maros Megyei Tanács 2019-ben 7,5 millió lej értékben nyújtott vissza nem térítendő támogatást civil szervezeteknek megyei jelentőségű programok szervezésére. A megyei önkormányzat összesen 858 kulturális, szociális, egyházi, sport és ifjúsági projekt megvalósítását támogatta.A megyei tanács partnere volt a megye legnagyobb kulturális eseményeinek: az Awake Fesztiválnak, a VIBE Fesztiválnak, a Virginia Zeani Opera Fesztiválnak, a Bookfest Könyvvásárnak, a Marosvásárhely Nemzetközi Könyvvásárnak, a Harmonia Cordis Nemzetközi Klasszikus Gitár Fesztiválnak, az Alter- Natív Filmfesztivál, és számos más kulturális eseménynek. A megyei önkormányzat kiemelt támogatást nyújtott a Multisport Triatlon Európa-bajnokság szervezéséhez is, amelyet első alkalommal szerveztek Románia területén.Egy megyei önkormányzat esetében a látványos eredményeket a beruházások jelentik, de az intézmény működésének biztosításához nagyméretű adminisztratív munka szükséges. 2019 folyamán a Maros Megyei Tanács 16 ülést tartott, amelyből 4 volt rendkívüli ülés. Ezek keretében 171 határozatot fogadtak el a tanácsosok. Az év folyamán 34 854 iratot regisztráltak és dolgoztak fel az intézmény osztályai. 274 petíció és 46 közérdekű információhoz való hozzáférési kérelem érkezett be a tanácshoz.A Maros Megyei Tanács elnökének 2019. évi jelentésében további információk is elérhetők az intézmény tavalyi tevékenységére vonatkozóan. A jelentés közzé van téve a megyei tanács honlapján. (