Tánczos Barna bár tanácselnöki jelöltségét visszamondta, elképzeléseit mégis meg akarja valósítani

Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor nem mond le Hargita megyei elképzeléseiről, a megyei tanácselnöki tisztségtől függetlenül - tudtuk meg tőle. Mint korábban megírtuk Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek sikerült meggyőznie Tánczos Barnát, hogy korábbi bejelentésével ellentétben mégse pályázzon a Hargita megyei tanácselnöki pozícióra. Az RMDSZ elnöke Korodi Attila, parlamenti képviselőnél is bepróbálkozott, de nála nem járt sikerrel, ő inkább „megméretkezik” a polgármesteri székért az eddigi polgármesterrel, Ráduly Róbert Kálmánnal szemben.



Tánczos Barna a Transindex megkeresésére elmondta, Kelemen Hunor nem ajánlott fel neki semmi mást, mint a következő szenátori mandátuma. Ezen kívül nem is ígért Tánczosnak semmit, csak annyit mondott, hogy szenátori munkájára szükség van az elkövetkező időszakban is.



Ennek ellenére érdeklődésünkre a szenátor nem érzi úgy, hogy az RMDSZ elnöke a jelenlegi Hargita megyei tanácselnök, Borboly Csaba mellett döntött volna. Szerinte mellette döntött szenátorként, ahol már bizonyította, hogy jól összetud dolgozni a csíkszeredai és a Hargita megyei csapattal. Másrészről újabb bejelentése után beszélt a Hargita megyei polgármesterekkel és úgy vette észre, hogy nagy kő esett le a szívükről, mert ők is úgy látták, hogy Tánczos szenátorként megkönnyítette a munkájukat és az új szenátor kiléte bizonytalan lett volna, mert sem Borboly Csaba, sem pedig Ráduly Róbert Kálmán nem akar Bukarestben dolgozni képviselőként vagy szenátorként.



Tánczos beszélt jövőbeli terveiről is, mert még ha nem is vitatja Borboly Csaba érdemeit, amit a három év megyei tanács-elnöki mandátum alatt teljesíteni tudott, de úgy érzi, Hargita megyének ideje lenne „szintet lépnie”, így bár elfogadta Kelemen Hunor érveit és nem pályázza meg a tisztséget, elképzelésein nem változtat, csak más módszerrel fogja megvalósítani őket.



„Azzal, hogy elfogadtam az érveket és végül úgy döntöttem, hogy nem indulok a megyei tanácsosi tisztségért, nem mondtam le egy pillanatig sem arról, hogy az elképzeléseket és projekteket papírra vessem. Függetlenül a megyei tanács elnökének kilététől, ezekkel a tervekkel szenátorként is elő fogok állni. Megpróbálom ezt rendszeresíteni is, és évente kétszer-háromszor olyan tervekről beszélni, amelyeket megyei kompetenciával, tervezéssel és finanszírozással meg lehet valósítani” – mondta Tánczos.



Tánczos Barna azt is elmondta, a mai nap kiszámolta, 26 éve rendszeresen ingázik fel Bukarestbe, ami nem könnyű, de a szenátori tisztséggel jár. Az életük részévé vált, hogy két helyen lakik egyszerre és nem ez dönt arról, hogy mennyi időt tölt el családjával. Szerinte ugyanis vannak olyan családok, akik egy helyen laknak, de mégis kevesebb időt tudnak közösen eltölteni. Ha a Hargita Megyei Tanács elnöke lett volna, akkor a helyzet semmiféleképpen nem javult volna, mert lehet, hogy még kevesebb ideje lett volna a családjára, aminek a családja nem is örült volna ebből az okból kifolyólag. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!