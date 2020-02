Minden eddiginél több pénzt ad a minisztérium a roncsautó-programra

Márciusban indítja el a környezetvédelmi minisztérium a hazai gépkocsipark felújítását célzó roncsautó-program klasszikus változatát, amelyre minden eddiginél nagyobb összeget szán a kormány - jelentette be pénteken Craiován Costel Alexe tárcavezető.



A miniszter rámutatott, a klasszikus roncsautó-program keretében 60 ezer értékjegyet bocsátanak majd az érdeklődők rendelkezésére, ezek értéke nem változik tavalyhoz képest. A roncsautó plusz program költségvetése a tavalyi 95 millió lejről idén 140 millió lejre nő, az összegből az elektromosautó-töltőállomások hálózatának bővítése mellett háromezer környezetkímélő autó vásárlására nyújtanak támogatást. A százszázalékosan elektromos meghajtású járművek beszerzését idén is 10 ezer euróval támogatják, a voucher értéke azonban 11.350 euróra nő, ha a pályázó lead a roncstelepre egy régi járművet.



"Hangsúlyozni szeretném, hogy Európa-szerte ez a legnagyobb értékű voucher, amellyel elektromos autó vásárlását támogatják, és nagyon örülök, hogy az Orban-kormány támogatja a romániai autópark korszerűsítését" - fogalmazott.



A miniszter azt is elmondta, hogy a klasszikus roncsautó-programot a craiovai Ford üzemből indítják el márciusban. (agerpres)

