Bicikliutakról nyújtott be törvénytervezetet Benkő Erika

Benkő Erika parlamenti képviselő a héten törvényjavaslatot nyújtott be a bicikliutak szabályozását illetően. A kezdeményezés a helyi igények alapján született egy nagyobb „zöld” csomag részeként.



A környezettudatosság, az egészséges életmód, a tömegközlekedésben eluralkodott káosz és még sok hasonló érv szól az mellett, hogy szükség van használható biciklitakra az ország közigazgatási egységeinek területén.



Benkő Erika, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselője ennek kapcsán elmondta: „A közutakon való közlekedést szabályozó törvénykezésben szerepelnie kell a bicikliutak kialakításának is. Számos módosításra és kiegészítésre van szükség a 2006-ban hozott sürgősségi kormányrendelet tekintetében. Pontosítani és tisztázni kell a benne foglalt hatásköröket, hiszen nagyon sok esetben a rendőrség törvényi vákumra hivatkozva akadályozta az önkormányzatokat abban, hogy lehetővé tegyék a kerékpárutak létrehozását, pedig a biciklizés is a városi forgalom része. Célunk továbbá az is, hogy a szóban forgó utakat a kerékpárosok mellett a rollerrel, gördeszkával, görkorcsolyával és hoverboarddal közlekedők is használhassák, és biztonságos legyen számukra a közlekedés.”



A kerékpárutakra vonatkozó kezdeményezés a sepsiszentgyörgyi városházával és helyi zöld mozgalmakkal való egyeztetések alapján született, mely része egy több javaslatból álló zöld csomagnak, melyet az elkövetkezőkben nyújt be a képviselő. (közlemény)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!