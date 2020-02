Az ügyészség nyomozást indított a héderfáji harangláb felgyújtásának ügyében

Nyomozást kezdeményeztek a héderfáji harangláb felgyújtásának ügyében, amelyhez szombaton éjjel három órakor riasztották a Maros megyei tűzoltóságot. A dicsőszentmártoni tűzoltók a tüzet ugyan eloltották, viszont a 19. században épített haranglábat két harangjával együtt nem tudták már megmenteni. Személyi sérülés nem történt.



A héderfáji református lelkipásztor, Nagy Csaba szerint valaki szándékosan, az égés sebességéből feltételezhetően benzinnel gyújtotta meg a haranglábat és nem ez volt az első eset, eddig kétszer sikertelenül próbálkoztak. A lelkész feljelentést tett a hatóságoknál és azt is elmondta, hogy a helyi közösségnek nyugodt élete volt, nem háborították a közösséget belső ellentétek, ezért nehezen magyarázható a vélt szándékos károkozás, amit a közeli iskola biztonsági kamerái rögzítettek. Az éjszaka felvételekből azonban nem azonosítható be az elkövető.



A helyi református lelkipásztor meggyőződését a Maros megyei rendőrség és a tűzoltóság is megerősítette, mivel nyíltszíni tűz miatt kapott lángra az építmény, ezért az ügyészség nyomozást indított.

(zi-de-zi.ro/székelyhon)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!