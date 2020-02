Az USR és a PLUS bejelentette: elindult a fúzióra lépés élőkészítése

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága, valamint a Szabadság, Egység, Szolidaritás Pártjának (PLUS) nemzeti tanácsa megbízta a két alakulat országos tanácsát, kezdjék el a két párt fúziójának előkészítését - tájékoztat szombati közleményében az USR-PLUS Szövetség.



"Az USR és a PLUS a fúzió felé tart. Az USR és a PLUS szombaton döntött az egyesüléshez szükséges lépésekről" - áll a közleményben.







Ebben azt is leszögezik, hogy a két párt kongresszusa együttes ülésen hagyja majd jóvá a fúzió feltételeit. (agerpres)

