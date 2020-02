Ezek lesznek az RMDSZ parlamenti prioritásai a tavaszi ülésszakban

Az új parlamenti ülésszakban tovább akarja bővíteni a nagycsaládok támogatását a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), derült ki a honlapjukon közzétett sajtóközleményből, amelyben a 2020-as tavaszi ülésszakra vonatkozó prioritásaikról számolnak be.





Fotó: RMDSZ.ro

A közlemény szerint az újszülött kelengye, a junior értékjegyek és a gépkocsivásárlás mellett, kedvezményes lakásvásárlási és -bővítési lehetőségeket biztosítanának a többgyerekes családoknak, valamint adókedvezményt vezetnének be azoknak a szülőknek, akik munkaszerződéssel rendelkeznek.„Csökkenteni fogjuk az osztálylétszám alsó küszöbét. Szórványban már tíz diákkal induljon magyar osztály! Eddig ehhez legkevesebb 12 diákra volt szükség. Továbbá a művészeti osztályok esetében az eddigi 10 diákhoz képest nyolc diákkal is indulhasson osztály. Az osztályok maximális létszámát is csökkentjük, hogy a tanár kevesebb diákkal, hatékonyabban dolgozhasson. Azt javasoljuk, hogy már két éves kortól írathassák óvodába gyermekeiket a szülők. Ez jelentős segítség azok számára, akik visszatértek dolgozni a két éves gyermeknevelési szabadságról”- áll a szövetség közleményében.Az RMDSZ kezdeményezni fogja, hogy minden diák anyanyelven felvételizhessen az egyetemre. Azt ígérik, hogy megteremtik az ehhez szükséges törvényes keretet.„2030-ig kiterjesztjük az afterschool és a melegétel programot minden településre. Lehetővé tesszük, hogy a szülők kezdeményezésére is indítsanak úgynevezett délutáni iskola programot, és más tanintézményekből érkező tanárok is taníthassanak ezeken a foglalkozásokon. Azon dolgozunk, hogy minden olyan iskola, amely rendelkezik a szükséges feltételekkel, kapja meg az engedélyt arra, hogy a minisztérium költségére meleg ételt adhasson a diákoknak. Kötelezővé tettük az óvodát, most pontosítunk az ezt szabályozó törvényes kereten. Ennek értelmében azt akarjuk, hogy a dadát ismerjék el kisegítő személyzetként, és az ezzel kapcsolatos költségeket számolják bele az óvoda költségvetésébe”- áll a közleményben.Az új összevont oktatáspolitikai, kutatási háttérintézményben létrehoznák a kisebbségi ügyekkel foglalkozó oktatáskutató intézet csíkszeredai fiókját, illetve az országos értékelésekkel és vizsgáztatással foglalkozó igazgatóság kolozsvári, kisebbségekre vonatkozó irodáját.„Megteremtjük a lehetőséget arra, hogy az egyházi ünnepek alkalmával a különböző vallási felekezetekhez tartozók akkor kapjanak szabadnapot, amikor a saját vallásuk szerint ünnepelnek, függetlenül attól, hogy Románia munkatörvénykönyve mikor szögezi le a hivatalos ünnepnapokat”- írja a közlemény.

Zöldebb, modernebb településeket!

Az RMDSZ több bicikliutat szeretne, ezért a bicikliutak létrehozását megkönnyítő egységes módszertant dolgoznak ki, hogy minden városban megvalósulhasson az alternatív közlekedés.„Jelenleg nincs erre vonatkozó egységes szabályozás, ezért több településen akadályokba ütközik a kerékpárutak nyomvonalának megrajzolása, az eljárás túlzottan bürokratikusnak bizonyul”- írja a közlemény.

Több pénzt a turisztikai településeknek!

Úgy módosítanák a turizmust szabályozó törvényt, hogy a turisztikai települések költségvetése abból az 1 százalékos adóból egészüljön ki, amelyet a vendégek fizetnének be a szállásköltséggel együtt. Ebből utakat, közvilágítást, helyi beruházásokat lehetne finanszírozni a szövetség szerint, illetve fedezni lehetne a köztisztasággal és hulladékgazdálkodással kapcsolatos költségeket.A közlemény szerint törvénytervezetet dolgoztak ki arra, hogy minden megyei jogú városban kötelezően megépüljön a terelőút. Ezzel az intézkedéssel csökkenteni lehetne a nagyvárosokban az autós forgalmat.

Több segítség a kezdő vállalkozóknak!



„Segíteni akarjuk a kezdő vállalkozásokat, módosításokat fogalmaztunk meg az inkubátorházak működését szabályozó törvénytervezethez. Átlátható feltételekhez kötnénk az inkubátorházak működését, egyszerűbbé tennénk a kezdő vállalkozások számára a hozzáférést” -ígéri az RMDSZ.

Méltányosságot!

Az RMDSZ szorgalmazza, hogy kilencven százalékkal adózzanak meg minden olyan közpénzből kifizetett speciális nyugdíjat, amely meghaladja az államelnök havi nettó jövedelmét.

Hatékony közigazgatást!

A szövetség közleménye szerint Romániának szüksége van egy új, átfogó kerettörvényre a közigazgatás területén. Nyelvi jogokat, decentralizációt ír elő az RMDSZ által benyújtott új közigazgatási törvénykönyv, amelyről ebben az ülésszakban tárgyalhat a parlament.Azt javasolják továbbá, hogy a jelenlegi négy év helyett öt évre válasszák meg a településvezetőket.„Számos európai államban öt éves az önkormányzati mandátum, és nem szervezik ugyanabban az évben az önkormányzati és a parlamenti választásokat. Ez egy stabilabb politikai környezetet teremt, így a helyi beruházások, valamint gazdasági és társadalmi kezdeményezések nem csorbulnának a központi politikai viszonyok változásainak függvényében” - írja honlapján közzétett sajtóközleményében az RMDSZ. (