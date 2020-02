Ők ketten pályáznak a BBTE rektori tisztségére

Daniel David pszichológus, és Ioan Chirilă ortodox teológus pályázik a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektori tisztségére. Az egyetem honlapján elérhető adatok szerint mindkét jelölt jelenleg is tagja a BBTE vezetőségének.





A két jelölt: Daniel David és Ioan Chirilă

A tanintézet jelenlegi rektora, a Román Akadémia elnökévé is megválasztotttörténész kitöltötte a két mandátumát, és a törvény értelmében harmadik mandátumot nem vállalhat.A március 3-án tartandó rektorválasztáson az egyetem oktatói és a diákok képviselői adhatják le szavazatukat.A két új jelölt közül a 47 éves Daniel David az elmúlt négy évben az intézmény kutatásért, versenyképességért és tudományos publikációiért felelős rektorhelyettese volt, az 58 éves Ioan Chirilă az elmúlt nyolc évben az egyetem döntéshozó testületét, a szenátust vezette.A szatmárnémeti születésű Daniel David a BBTE-n szerzett pszichológusi diplomát, és ugyanitt szerezte meg a doktori fokozatot is. Tanulmányait azonban 1999 és 2002 között a New York-i Albert Ellis Institute-ban folytatta. Kolozsvári egyetemi tisztségei mellett az amerikai intézet kutatási igazgatói tisztségét is betölti.A Kolozs megyei Hollómezőn (Magoaja) született Ioan Chirila az ortodox szemináriumot Kolozsváron, a teológiai egyetemet Nagyszebenben végezte. Ott szerzett doktori fokozatot is, de folyamatban van a doktori dolgozatának megvédése a BBTE történelem-filozófia karán is. 2004 és 2012 között a BBTE ortodox teológia karának dékánja volt.Daniel David magyarul és németül is közzétette rektori programját. Ebben egy világszínvonalú egyetem felépítését ígéri, a bizalom és a nyitás jegyében.Ioan Chirilă román nyelvű menedzseri tervében azt írta, hogy a hagyományok és az innováció jegyében szeretné fejleszteni a tanintézetet a digitalizáció korában.Mindkét jelölt fontosnak tartotta az egyetem multikulturális jellegét, és ennek a megőrzését, fejlesztését szorgalmazta.A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Románia legrégebbi, legnagyobb és legjobbnak minősített felsőoktatási intézménye. Az egyetemen jelenleg 44 ezer diák tanul, közülük 6500-an magyar tagozaton. Magyar nyelven 70 alapképzési és 48 mesterképzési szakot ajánl a tanintézet.A BBTE a Báthory István erdélyi fejedelem által 1581-ben akadémiai rangra emelt jezsuita iskolát és az 1881-ben létesített Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemet is elődjének tekinti. Mai neve és szerkezete a magyar tannyelvű Bolyai Tudományegyetem és a román tannyelvű Babeș Tudományegyetem 1959-es egyesítésével alakult ki.A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen - a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemtől (MOGYE) eltérően - sikerült életbe léptetni a 2011-ben elfogadott oktatási törvény előírásait, amelyek viszonylagos önállóságot biztosítanak a magyar tagozatnak. (