Kétnyelvűséget szorgalmaz a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az épülő sepsiszentgyörgyi bevásárlóközpontba

Magyar nyelvű alkalmazottakat, magyar feliratokat és termékeket szorgalmaz a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a Sepsi Value Centre építéséért felelős Prime Kapital vállalat vezetőségének küldött levelében.



A bukaresti székhelyű Prime Kapital vállalatnak küldött levelében a jogvédelmi szolgálat rávilágít arra, hogy a sepsiszentgyörgyi bevásárlóközpont főként magyarok lakta vidéken épül, éppen ezért fontos szem előtt tartani a nyelvi és etnikai viszonyokat a cégek tekintetében is.



A jogvédő szolgálat szerint elengedhetetlen, hogy a bevásárlóközpontba betérő vásárlókat anyanyelvükön szolgálják ki, illetve a polcokon kínált termékek tudnivalóit az anyanyelvükön is közöljék. Ez többletköltséget jelent a cég számára, de a tapasztalatok azt igazolják, hogy mindez rövid időn belül megtérül, az emberek szívesebben vásárolnak egy ilyen üzletben. A kétnyelvűség a fogyasztók és a szolgáltatók érdekeit szolgálja.



Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója a téma kapcsán kiemelte:



„Örülök annak, hogy bevásárlóközpont épül Sepsiszentgyörgyön, mert ez azt jelenti, hogy a helyi emberek nem a brassói plázákban költik majd el a pénzüket, ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azt, hogy idejében figyelmeztessük a befektető céget, hogy ebben a régióban a magyar nyelvnek létjogosultsága van. Felhívjuk a vállalat figyelmét arra, hogy a vásárlók többségével legjobban az anyanyelvükön lehet és érdemes kommunikálni. A multikulturalitás és a kétnyelvűség a régióban élők mindennapjainak része. Nagyon fontos, hogy az újonnan jövő cégekben ezt tudatosítsuk. Bízom benne, hogy az új bevásárlóközpont nyelvpolitikája tükrözni fogja a helyi nyelvi viszonyokat.” (közlemény)

