Orban bizalmat kért az új kormánya számára, amit még a saját pártja sem szavaz meg

Múlt héten megbuktatott kormánya számára kért ismét bizalmat a román parlamenttől hétfőn Ludovic Orban miniszterelnök-jelölt, akit Klaus Johannis államfő bízott meg kormányalakítással.



A kormányfői teendőket ügyvivőként ellátó és a tisztségre ismét pályázó Orban a Nemzeti Liberális Párt (PNL) végrehajtó bizottságának hétfői ülését követően jelentette be, hogy nem változtatott a miniszterek névsorán, a kormány programját pedig csak kiigazította.



Johannis az év végén esedékes parlamenti választások előrehozatalát akarja kiprovokálni azzal, hogy a parlament által frissen megbuktatott Orbannak adott újabb kormányalakítási megbízást. Az elnök akkor oszlathatja fel a parlamentet, ha a törvényhozás két egymást követő miniszterelnök-jelöltjét is elutasítja.



Az elnök és a kormányfő már január elején bejelentették, hogy "megegyeztek" a választások előrehozásáról. Ennek megfelelően a PNL vezetősége hétfői ülésén azt is eldöntötte, hogy - a parlamenti határozatképesség érdekében - jelen lesz ugyan a bizalmi voksoláson, de nem szavazza meg a második Orban-kormány beiktatását.



A kétkamarás bukaresti parlament egyesített házbizottságának a kormánynévsor és az új kormányprogram beterjesztésétől számítva 15 napon belül kell kitűznie a miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatásának menetrendjét és az új kormány beiktatását célzó bizalmi szavazás napját.



A jelek szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) alkotmányossági óvásokkal, a parlamenti procedúra halogatásával, adott esetben pedig az ülések bojkottálásával próbálja majd hátráltatni a törvényhozás feloszlatását.



"A PSD úgy menekül az előrehozott választásoktól, mint az ördög a tömjéntől, de ha megpróbálja az időt húzni, a közvélemény megvetésébe fog ütközni" - jegyezte meg hétfői bejelentését követően Ludovic Orban. Hozzátette: a PNL a szociáldemokraták esetleges parlamenti bojkottjára is felkészült, azt azonban nem volt hajlandó elárulni: hogyan.



A parlament két házának együttes ülése csak a törvényhozók több mint felének - legalább 233 képviselőnek és szenátornak - a jelenlétében határozatképes. Ugyanilyen minősített többség szükséges egy tisztségben lévő kormány leváltásához vagy egy új kabinet beiktatásához.



Ludovic Orban kormányától a múlt héten 261 szavazattal vonta meg a bizalmat a parlament. (mti/hírszerk.)



Nyitókép: PSnews.ro

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!