Egy harmadik Sri Lanka-i pék is munkába áll a gyergyóditrói pékségnél

Hamarosan munkába fog állni egy harmadik Sri Lankáról érkezett pék is annál a gyergyóditrói pékségnél, ahol az elmúlt hetek során nagy vihart kavart másik két Sri Lanka-i vendégmunkás alkalmazása. Köllő Katalin, a vendégmunkásokat alkalmazó pékség ügyvezetője azt nyilatkozta kedden a Mediafax hírügynökségnek, hogy a harmadik Sri Lankáról érkezett vendégmunkás a másik két honfitársával közösen fog lakni Gyergyószentmiklóson.



Az ügyvezető elmondása szerint a 24 éves vendégmunkás hétfő este érkezett meg Gyergyóditróba Bukarestből, és nagyon elégedett, hogy Romániában dolgozhat.



Köllő Katalin elmondta: most következik az alkalmazáshoz szükséges ügyintézése lebonyolítása, és az orvosi vizsgálatok elvégzése. A tulajdonos szerint a harmadik Sri Lanka-i alkalmazottnak van már tapasztalata a szakmában, és az elkövetkező két hétben a két honfitársával közösen fog dolgozni a pékségben. A fiatal pék várhatóan csütörtökön kezd majd.



Az ügyvezető azt is elárulta, hogy a fiatal vendégmunkás azért jött Romániába dolgozni, hogy pénzt keressen, és a későbbiekben abból egy házat tudjon vásárolni magának és a kedvesének, aki Sri Lankán él. (Mediafax.hírszerk.)





