Ezeket sérelmezik és követelik nyílt levelükben a ditróiak

Nyílt levelet fogalmaztak meg a gyergyóditróiak, amelyet a helyi pékség tulajdonosainak, Köllő Csabának és Köllő Katalinnak, a település polgármesterének, Puskás Elemérnek és Gyergyóditró község Helyi Tanácsának a figyelmébe ajánlottak.



A nyílt levelet a február 1-i lakossági fórumon elhangzott, lakossági panaszok, vélemények és kérések figyelembevételével készítették el.







A nyílt levél megfogalmazása szerint a pékség több esetben követett el szabálytalanságokat a gyergyóditrói és környező falvakból érkező dolgozók kárára a Munka Törvénykönyvének áthágásával.



A levél tartalma szerint ezek az áthágások - többek között- a következőek voltak:



- rendes szabadság kiadásának elmulasztása - 144. cikk.



- túlórákra kötelezés és annak kifizetésének megtagadása - 120. cikk., 2. bek., 122. cikk.



- embertelen bánásmód, verbális, érzelmi bántalmazás - 39. cikk., 1. bek. e.) f.)



- megsértette a kistérségi gazdaság fejlesztési és támogatási irányelvét, miszerint köteles elsősorban helyi munkaerő foglalkoztatására 56/2007 Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikk. 1. bek. a.) pont . A legfelsőbb Semmitő- és Ítélőszékszék 3674/2010 sz. határozat joggyakorlatának figyelembe vételével 25/2014-es sz. Kormányrendelet 7. cikk 2. bek.



- megsértette az Európa Tanács szabad munkaerő áramlásának irányelvét, hogy elsősorban az Európai Közösség területéről alkalmazzon munkaerőt.



- közösség izgatása, hogy kizsákmányoló magatartást tanúsít a helyi lakosokkal szemben és harmadik országbeli munkavállalókat foglalkoztat.



A levél megfogalmazói követeléseket is megfogalmaztak, amelynek 7-es, 8-as és 9-es pontjai a következő kéréseket tartalmazzák:



7. A pillanatnyilag foglalkoztatott harmadik országbeli két munkavállaló, akikkel kapcsolatban tulajdonosi nyilatkozatban elhangzott, hogy új termékeket szeretnének piacra dobni, de mindmáig nem került rá sor, szakmai végzettségüket igazoló dokumentumokat hozza nyilvánosságra, és annak hiteles másolatát a lakosság képviselőinek adja át.



8. A Gyergyóditrói Község Helyi Tanácstestülete előtt mutassa be a harmadik országbeli munkavállalók személyes okmányait és törvényesen szabályozott egészségügyi vizsgálati lapjukat.



9. Ne foglalkoztasson idegen munkaerőt mindaddig, ameddig Gyergyóditró község lakosságának munkanélküliek száma meghaladja a 2%, az az kettő százalékot, ezáltal megelőzve a fiatalok elvándorlását.



A polgármester "provokációként" értékelte az újabb Srí Lanka-i vendégmunkás alkalmazását

Puskás Elemér (balra) és Biró Károly (jobbra) a falugyűlésen.

RMDSZ-es polgármester szerint a médiafelhajtásra rájátszó Ditrói Pékség provokálja a ditróiakat azzal, hogy még egy Srí Lanka-i vendégmunkást szeretne foglalkoztatni – tudtuk meg az elöljárótól. harmadik Srí Lanka-i pék alkalmazásának híréről pont aznap értesültek Ditróban, amikor húsz aláírásgyűjtő falubelisegédlelkész vezetésével átnyújtotta a Ditrói Pékséghez címzett nyílt levelet, amelyhez házról házra gyűjtenek aláírásokat a településen annak érdekében, hogy megoldódjon a ditrói közösség egy része és a Ditrói Pékség közötti konfliktus.A polgármester a keddi napon fogadta a község lakóit megbeszélésre és a nyílt levél átvételére. Ugyanakkor Puskás Elemér polgármester képviselte a Ditró Pékség tulajdonosát is, mert a helyzet megoldására összehívott falugyűléséhez hasonlóan ezen a találkozón sem jelent meg a cég részéről senki.A ditróiak itt elmondták régi és új panaszaikat a polgármesternek és megkérték, hogy továbbítsa a petíció szövegét a pékséghez, amelynek tulajdonosától válaszlevelet kértek a község lakói, illetve azt, hogy mutassák be a most már három Srí Lanka-i vendégmunkás iratait, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy minden törvényes keretek között történik a munkáltató és alkalmazottai között.A polgármester azt is elmondta, hogy a ditróiaknak rosszul esett az, amit a média és különösen a bukaresti sajtó írt róluk, és úgy véli, a Ditrói Pékség rájátszik a körülöttük kialakult médiafelhajtásra és e mögé bújva provokálja a ditróiakat.„A média, de istenigazából egy kicsit a cég is rájátszik arra, hogy hozzuk ide, hátha lesz valami, mert itt többen elmondták, hogy a média az ellenségünk. Rosszul esett a ditróiaknak, amit a médiában magukról hallottak. Mondtam is nekik, hogy a média nem az ellenségünk, hanem mi egyszerűen csak téma vagyunk. És ez a nagy médiafelhajtás 100%-os provokáció. Ez kimondottan csak arról szól. Ezt látjuk a cég részéről is” – tette hozzá Puskás Elemér. (