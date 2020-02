Továbbra is Oláh Emesét szeretné az RMDSZ alpolgármesternek Kolozsváron

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete úgy döntött, hogy továbbra is Oláh Emesét támogatná a kolozsvári alpolgármesteri tisztség betöltésére. Erről Csoma Botond, az RMDSZ kolos megyei képviselője nyilatkozott az Erdélyi Magyar Televízió híradójának.



„Úgy érzem, hogy Oláh Emese nagyon jól végezte a dolgát alpolgármesterként és van alapja annak, hogy folytassa ezt a munkát”- mondta Csoma. Azt is elárulta, hogy polgármester-jelöltje is lesz az RMDSZ-nek Kolozsváron, de arról még nem döntöttek, hogy ki legyen az. Elmondása szerint ugyanakkor rövidesen meghozzák ezt a döntést is.



A Szövetségi Képviselők Tanácsának legutóbbi kolozsvári ülésén egyébként elhangzott, hogy az RMDSZ mindenhol állítani fog polgármester-jelöltet, ahol a lakosság számaránya meghaladja a 15 százalékot. (Erdélyi Magyar Televízió/hírszerk.)

