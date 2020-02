Nem mindenkinek tetszik, hogy a kisebbségek nyelvén lehetne ezentúl felvételizni bármely felsőfokú intézménybe

Hétfőn a szenátus döntőházként fogadta el azt az RMDSZ által kezdeményezett tanügyi törvénytervezetet, amely magába foglalt számos az oktatási rendszer egészét és a romániai magyar oktatást érintő intézkedést. A tervezet kiterjed a bölcsődei és óvodai oktatásra, a délutáni iskolára (afterschool), és a meleg ebéd programra vonatkozó előírásokat tartalmaz. A tervezetbe foglalt összes rendelkezés az állami, a felekezeti és az akkreditált magánoktatásra is vonatkozik.



A hétfőn elfogadott törvénytervezet a méltóság elve alapján lehetővé tenné a kisebbségek nyelvén való felvételizést a felsőfokú intézményekbe. Egy volt tanügyminiszter és jelenlegi egyetemi professzor, Mircea Miclea szerint ez sérti az egyetem autonómiáját, mert a magyar vagy német tanszékkel nem rendelkező egyetemeket arra kötelezi, hogy külön felvételit szervezzen számukra és megkérdőjelezi a tanulók román nyelvi kompetenciáit is.



A felsőház 79 támogató szavazat mellett 36 tartózkodással fogadta el azt kb. 80 oldalas törvénytervezetet, amely jelenleg Klaus Johannis államfő jóváhagyására vár és amelynek egyik pontja kitér a felvételik esetében történő kisebbségi nyelvhasználatra az alap-, a mesteri- és a doktori képzések setében, kartól függetlenül.



Erre azért volt szükség a tervezet egyik kidolgozója, Novák Csaba Zoltán Maros megyei RMDSZ-es szenátor szerint, hogy megteremtsék az esélyegyenlőséget, hogy mindenki a saját erőforrásai, képességei, tudása alapján mérkőzzön meg és amennyiben valaki úgy értékeli, hogy a román nyelven történő felvételi őt akadályozná abban, hogy jobb eredményt érjen el, akkor lehetősége van, hogy magyarul felvételizzen, még akkor is, ha a tanulmányait román nyelven folytatja.



„Ez egyértelmű, hogy felháborodást és nem tetszést vált ki egyes egyetemi vezetők körében, de azt gondolom, hogy a méltányosság elve alapján ennyi jár a kisebbségi tanulóknak” – mondta Novák Csaba Zoltán.



Arra a kérdésünkre vonatkozóan, hogy mi történik abban az esetben, ha egy romániai magyar diák jogra szeretne felvételizni, ahol az oktatás, így a törvények ismerete is románul történik, így elengedhetetlen a román nyelv ismerete, ami a felvételin derül ki, a szenátor elmondta, a magyar diákoknak eddigiekben anyanyelvükön oktatták és kérték számon a tananyagot. Egy idegen nyelvű felvételi esetében az anyanyelvű ismeretekkel rendelkező diákokkal szemben hátránnyal indulnak. Román nyelvből és irodalomból az addigiakban letették az érettségi szintfelmérőt, amelyben megbizonyosodhattak a román nyelv ismeretéről, és ezt követően állnak a felvételi bizottság elé.



A módosítás egyenlő lehetőséget biztosít a diákoknak az ösztöndíjas, a tandíjmentes helyek megszerzéséhez, ami elvi kérdés. A törvény kihirdetése után a minisztérium kidolgoz hozzá egy módszertant, amely keretbe foglalja annak határait és megvalósítási formáit.



Mircea Miclea kritikájára Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője is reagált, amelyben félretájékoztatással vádolja az Micleat. Emlékeztetett, az egyetem autonómiájára törvényes korlátok is hatással vannak, de azok az esélyegyenlőséget, az anyanyelven való tanulás alkotmányos jogait nem írhatják felül.







