A PSD a Nép Ügyvédjét kéri, hogy támadja meg az alkotmánybíróságon az előre hozott választásokról szóló kormányrendeletet

A Szociáldemokrata Párt (PSD) felkéri a Nép Ügyvédjét, hogy támadja meg az alkotmánybíróságon az előre hozott választásokról szóló sürgősségi kormányrendeletet - jelentette be kedden Alfred Simonis, a PSD képviselőházi frakcióvezetője.



"Fel fogjuk kérni a nép ügyvédjét, hogy támadja meg ezt a sürgősségi kormányrendeletet az alkotmánybíróságon, mert a liberális párt képviselői hidegvérrel hazudnak. Úgy értem, hogy azt szeretnék, hogy akik eddig nem tudtak szavazni, most szavazhassanak. Legyen nagyon világos: hogyha ez a rendelet életbe lép, akkor gyakorlatilag egy Temes megyei állampolgár, aki Vaslui megyében vakációzik, szavazhat akár a Vaslui megyei parlamenti képviselőkre is. Ha önöknek normálisnak tűnik az, hogy én, mint Temes megyei állampolgár, aki történetesen Vaslui megyében tartózkodom a választások napján, szavazhassanak a Vaslui megyei parlamenti képviselőkre is, nos, nekem ez nem tűnik természetesnek" - nyilatkozta Simonis, amikor a választási törvényt módosító kormányrendeletről kérdezték.



Simonis azt mondta: a PSD fel van készülve az előre hozott választásokra, de nem tartja helyesnek azt, hogy erre alig négy hónappal a rendes választások előtt kerüljön sor. (agerpres)

