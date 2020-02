Egy konstancai pópa pusztán adományokból épített egy központot árvák és bántalmazott nők számára

Egy konstancai ortodox pap, Claudiu Banu, aki a helyi Szent Mina parókián szolgál, felépített Techirghiol településen egy központot, ahová bántalmazott nőket és árva gyerekeket kíván befogadni -írja az Adevărul. Mindehhez az atya semmilyen állami vagy egyházi segítséget nem kapott, gyakorlatilag adományokból hozta össze.



"Épp a munkálatok végénél tartunk, még a folyosók és a földszint csempézése van hátra, és be kell szerelnünk a konnektorokat, valamint el kell végeznünk a festést. Szeretném, ha húsvétra átadhatnánk" - nyilatkozta Banu atya.



Dobruzsában amúgy nincs jelenleg ehhez hasonló intézmény, ráadásul nem is kellett sok idő a létrehozásához: a munkálatokat 2015 októberében kezdték el, Banu közben folyamatosan adományokat gyűjtött, mindeddig háromszázezer eurót költöttek el, és úgy számolja, még kétszázezer lejre lenne szükség, de egyáltalán nem aggódik, hogy ezt ne sikerülne összeszednie.



Az épületben 30-50 személyt tudnak majd fogadni a szükséges időszakra, kilenc garzonlakás és három apartman áll a rendelkezésre, ugyanakkor egy orvosi központ is helyet kap majd benne. A lakrészeknek külön konyhájuk lesz, és lesz egy nagyobb játszószoba is a gyerekeknek.



A pap úgy tervezi, hogy az orvosi szolgáltatásokat önkéntesek fogják végezni. Azt mondja, már tizennégy személy szakképzett önkéntes jelentkezett erre, és még várnak másokat is. Az épületbe ugyanakkor negyven biztonsági kamerát is szerelnek, hogy megóvják a lakókat.



Banu azt mondja, ő maga is több gyerek apja, és amikor megtapasztalta a tőlük kapott szeretetet, egyre inkább azon aggódott, mi történik a kórházakban elhagyott, vagy az árvaházakban levő gyerekekkel, és hogyan lehetne rajtuk segíteni.



Előbb adományokat gyűjtött, és az árvaházaknak vitte, aztán arra gondolt, hogy többet is tehet ennél. Egy napon aztán Arsenie Papacioc híres ortodox gyóntatópap sírjánál támadt a most megvalósított ötlete. (hírszerk.)



