Borboly Csaba lett a Régiók Európai Bizottsága egyik alelnöke

A Régiók Európai Bizottságában Borboly Csaba tölti be az egyik alelnöki tisztséget. Az EU helyi és regionális önkormányzatait képviselő tanácsadó szervének elnöksége egy elnökből, egy első alelnökből és 27 alelnökből áll (tagállamonként egy). Románia részéről a következő időszakban Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke lesz az alelnök, akit a romániai delegáció is támogatott. Mindemellett az elöljáró folytatja a munkát az oktatási szakbizottságban (SEDEC) az Európai Néppárt frakciójának politikai koordinátoraként is.



Egy helyi politikus részvételével a Régiók Bizottságában a lakosságnak lehetősége nyílik véleményt nyilvánítani az európai uniós döntések kapcsán, ez a tevékenység közelebb hozza a brüsszeli döntéshozást az itteni emberekhez.



– Ezzel a lépéssel közelebb hozzuk Európát Hargita megyéhez. Javaslatunkra olyan témák is a brüsszeli döntéshozók asztalára kerülnek, amelyekkel korábban nem foglalkoztak. Azért fontos az alelnökség, mert olyan témaköröket tudunk napirenden tálalni, mint a kisebbségi jogok, az őshonos kisebbségek helyzete, petíciók, egy sor olyan kérdés, amely a magyarság számára aktuális, és az európai uniós intézményekben is többet kell ezekről beszélni. Ezeket eddig csak érintőlegesen tárgyalták, de az elnökség hatásköre a napirendre tűzése, és így közvetlenül tudjuk befolyásolni ezeknek az ügyeknek a tárgyalását. Büszke vagyok, hogy Hargita megye Brüsszelben egyre ismertebb. A különböző rendezvények révén sikerült elérnünk, hogy ma már Hargita megye standját úgy keresik fel, hogy tudják hol vagyunk a térképen, és valamelyest kultúránkat, ételeinket is ismerik, hála termelőinknek. Folytatni kívánom azt a munkát, amit még 2012-ben elkezdtünk itt. Eredményes, látható munka volt, amit a mai nap kinevezéseivel még tovább fogunk erősíteni, legyen szó fiataljainkról vagy környezetvédelemről – tette hozzá Hargita Megye Tanácsának elnöke.



A Régiók Bizottsága eddig öt jelentést fogadott el, amelyet Hargita Megye Tanácsának elnöke készített, mint raportőr ifjúság, oktatás és környezetvédelmi témákban. Erről a tevékenységről itt olvashatnak. (közlemény)

