Oláh Emese: vállalom az újrázást, és előnyösebb lenne, ha más lenne a polgármester-jelölt

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete támogatásáról biztosította Oláh Emesét, hogy a következő mandátumban is ő töltse be Kolozsvár alpolgármesteri tisztségét.



A Transindex megkeresésére megerősítette: nagy örömmel vállalna egy újabb mandátumot, hogy lehetősége legyen befejezni a megkezdett projekteket.



“Megtiszteltetés számomra, hogy az RMDSZ Kolozs megyei szervezete ajánl erre a tisztségre, de nagyon sok mindentől függ, hogy egyáltalán lesz-e az RMDSZ-nek alpolgármestere a 2020-2024 közötti mandátumban. Kérdéses ugyanis, hogy tudunk-e majd koalíciót kialakítani a többségi mandátumot megszerző párttal, mert még azt sem lehet biztosra megmondani, hogy ki lesz az. Egyelőre csak valószínűsíthetjük, hogy a Nemzeti Liberális Párt.” – mondta el Oláh Emese.



Oláh szerint a legfontosabb, "hogy a kolozsvári magyar emberek támogatását élvezze a jövőbeli RMDSZ frakció, hiszen csak így lehet az RMDSZ-nek alpolgármestere, illetve egy olyan frakciója, amely a mérleg nyelve is lehet a következő mandátumban".



Arra a kérdésünkre, miszerint polgármester-jelöltként megméretkezne-e, Oláh Emese azt nyilatkozta, hogy erről még nincs végleges döntés, de véleménye szerint előnyösebb lenne, ha más személy lenne a jelölt, mert akkor több helyre tudnák közös erővel eljuttatni az RMDSZ üzenetét. (hírszerk.)



