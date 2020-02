15.000 lejre bírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács Radu Banciu műsorvezetőt

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszai alapján, három ügyben is elmarasztalta az Országos Diszkriminációellenes Tanács Radu Banciu műsorvezetőt. A magyarellenes hangvételű, a helyi közösség és a magyar politikum ellen uszító műsorokat tavaly február és április között sugározta a B1 televízió.



Banciu a február 5-i adásban kiemeli, hogy Kelemen Hunor mindegy, hogy mit mond, mit cselekszik, egyetlen valós célja van, a román nyelv teljes eltüntetése a magyarok által többségben lakott régiókban. Hosszasan ecseteli, hogy a régió románsága nap mint nap akadályokba ütközik, ha a magyarok által lakott területeken anyanyelvén akar beszélni. A műsorvezető hamis állításokkal kritizálja az Országos Audiovizuális Tanácsot, az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot (ODT), az RMDSZ-t, valamint annak politikusait. Az ODT megállapította a diszkrimináció tényét, és 5.000 lejre bírságolta a műsorvezetőt.



A másik adás február 24-én zajlott, ahol a műsorvezető kizárólag az RMDSZ-t tette felelőssé, hogy Romániában rosszul mennek a dolgok, és az ellenzéket kritizálja, hogy nem lépnek semmit, miközben az RMDSZ eltulajdonítja Erdély egy részét. Azzal vádolja a Szövetséget, hogy az a magyar zászlót teszi hivatalos lobogójává, a magyar himnuszt hivatalos párthimnusszá, s így korlátlanul használhatja majd a magyar szimbólumokat bárhol Romániában, ami alkotmányellenes.



Ismét felelősségre vonja az Országos Audiovizuális Tanácsot, az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot, mert elhallgattatják azokat, akik felszólalnak a magyarság túlkapásai ellen, s nyomatékosítja, hogy végül nem a nagykereskedők, a multinacionális cégek lopják el az országot, hanem egy etnikai párt. Lázítóan nyilatkozik Székelyföldről, s valótlanul azt állítja, hogy már nincs sok hátra míg a régió falat húz maga köré, határokat állít, s többé senki nem léphet be oda, és aki románul beszél, azokat börtönbe fogják zárni. Végül a ’48-as magyar szabadságharcosokat nevezi mini forradalmároknak, ezzel is megalázva a magyarokat. Az ODT a diszkrimináció megállapítása után újabb 5.000 lejre bírságolta a műsorvezetőt.



A harmadik adás április 7-én volt látható a B1 televízióban, ahol Banciu minősíthetetlen hangvétellel kommentálta Kelemen Hunor ukrajnai kitiltását. A műsorvezető valótlan kijelentéseket tett az RMDSZ elnökére, illetve kollektíven megbélyegezte az erdélyi magyarságot is, folyamatosan uszítva a többségi nemzet tagjait. Azt állította, hogy a magyarok mindig hangos botrányokat keltenek, és minden magyar lelkében ott van a románok elleni gyűlölet. A műsorban elhangzottakért, akárcsak az előző kettő esetében, 5.000 lejre bírságolta Banciut az Országos Diszkriminációellenes Tanács.



Ahogy már korábban beszámoltunk róla, a fent nevezett adásokat az Országos Audiovizuális Tanács is megbírságolta tavaly, összesen 25.000 lej értékben.



„Üdvözlöm az Országos Diszkriminációellenes Tanács döntését, hiszen a tavaly már a csatorna is megkapta az adásban elhangzottak miatt a bírságot az ügyben eljáró illetékes szervtől, most ideje volt, hogy a műsorvezető is feleljen mondataiért. Nem engedhetjük meg, hogy a magyarokról bárki is sértő, becsmérlő és félelmet keltő kijelentéseket tegyen. Mi abban hiszünk, hogy mindenkinek joga van a szülőföldjén a diszkriminációmentes élethez, és az anyanyelv teljes körű használatához. Remélem, hogy az ügyben a két hatóság által kiszabott mintegy 8.300 eurós bírság is hatással lesz arra, hogy a gyűlöletbeszéd visszaszoruljon Romániában” – mondta Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója.

