Meghalt az a négy éves kisfiú, aki kómába esett miután egy fogászati eljárás során elaltatták

Meghalt az a négyéves Pitești kisgyerek, aki kedden kómába esett miután a fogászati eljárás során teljes altatást alkalmaztak nála – közölte a Digi24.



A 4 és fél éves kisgyerek az altatás után kis idővel szívrohamot kapott és kómába esett, előbb a pitești-i kórházba szállították, ahonnan a bukaresti Grigore Alexandrescu Gyerekkórházba vitték. Szerda délután leállt szíve, és már nem tudták újraéleszteni az orvosok. A gyerek halálát szerda délután jelentette a bukaresti kórház szóvivője, Raluca Alexandru. A szülei végig mellette voltak.



Az egészségügyi minisztérium kivizsgálást indított a klinikán. A rendelőt 20.000 lejre megbírságolták a tevékenységi terület túllépéséért, és megtiltották a további altatásos kezeléseket.



A rendőrség in rem (azaz a bűncselekmény elkövetésére irányuló gyanú megalapozottságát vizsgáló) nyomozásba kezdett gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt.



Az eset nagy sajtónyilvánosságot kapott a román médiában, minekutána megszólalt az Egészségügyi Minisztérium is, és jelezte, hogy a fogorvosi kabinetnek nem volt engedélye teljes anesztéziát alkalmazni, így gyakorlatilag egészen biztos, hogy megszegték a szabályokat.



Erre a következtetésre jutott az Argeș Megyei Közegészségügyi Igazgatóság is, amely az eset következtében húszezer lejes büntetést rótt ki az orvosi rendelőre.



Ahhoz, hogy teljes érzéstelenítést végezzenek el a páciensen, az orvosi intézetnek rendelkeznie kell egy intenzív anesztéziás és terápiás részleggel. A kisgyerekeken történő műtéti beavatkozásoknál egyébként gyakran alkalmazzák az altatást, hogy a páciensek mozdulatlanok maradjanak. (digi24/agerpres/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!