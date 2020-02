A ditrói pékség igazgatójának nincs szándékában bocsánatot kérni, vagy nyilvánosságra hozni a munkásai iratait

A sok vitát kiváltott ditrói eset kapcsán fókuszba került pékség igazgatója, Köllő Katalin azt mondja, nincs miért bocsánatot kérnie a helyiektől, és egyáltalán nem áll szándékában a munkavállalói igazolványait publikussá tenni, ahogyan azt 1800 ember egy petícióban kérte.



A petícióról mi is beszámoltunk, kedden nyújtották be a helyi polgármesteri hivatalba, és többek közt azt is kérik benne, hogy a pékség tulajdonosai ne hozzanak több idegen munkaerőt, mutassák be a két (azóta még egy érkezett) Srí Lanka-i munkás szakképesítését igazoló dokumentumokat, és az egészségügyi papírjaikat is.



Köllő Katalin az Agerpresnek azt nyilatkozta, hogy egyáltalán nem tudja, mi köze van a polgármesteri hivatalnak az általa vezetett vállalathoz, még akkor sem, ha közvetítő szerepet kíván ellátni. "Ha nekünk címeztek egy petíciót, akkor úgy lett volna értelme, ha hozzánk hozzák be, és adják át személyesen" - mondta Köllő, aki hozzátette, ő a sajtóból értesült arról, hogy mit követel az 1800 aláíró.



AZ igazgató azt is elmondta, majd hivatalosan is válaszolnak, amennyiben végre beérkezik hozzájuk is a petíció. Azt azonban kizárta, hogy bocsánatot kérjen a ditróiaktól, mondván, erre egyáltalán nem lát okot.



"Kizárt, hogy bocsánatot kérjünk, mi úgy gondoljuk, nem tettünk semmi rosszat. Az alkalmazottaink nem laknak már Ditróban, csak dolgozni járnak be, nem zavarnak senkit" - mondta Köllő.



A pékség társtulajdonosa azt is elmondta, hogy a munkavállalók okmányai személyesek, megvizsgálták már őket az erre illetékes hivatalok, és mindent rendben találtak, ugyanakkor nem tartoznak a nyilvánosságra, ezért nem fogják közszemlére tenni.



A ditróiak azt is kérték, hogy addig ne alkalmazzon a pékség külföldi munkásokat, míg Ditró községben nem esik két százalék alá a munkanélküliségi ráta. Köllő elmondása szerint két hónapon keresztül kerestek munkást helyben, de senki nem jelentkezett.



"Hiába jön valaki, aki munkanélküli, és nincs szakképesítése, mondjuk erdőn dolgozott eddig, és most pék akar lenni. Három munkakör van meghirdetve három hónapja és senki nem jelentkezett" - ecsetelte Köllő Ildikó.



Köllő azt is sérelmezte, hogy nem románul írták meg a petíciót a helyiek, hiszen "mégiscsak Romániában élünk", és a hivatalos választ is majd román nyelven fogják adni, amit majd lefordítanak magyarra, hogy mindenki megértse.



A két Srí Lanka-i pék alkalmazása heves indulatokat váltott ki február elején Ditróban, aminek következtében a székely település országos és nemzetközi figyelmet kapott. A pékség tulajdonosai azt állítják, hogy a munkásokat többször megfenyegették, végül azok el kellett költözzenek a faluból. A konfliktus megoldása érdekében Puskás Elemér polgármester falugyűlést hívott össze, ott született meg a petíció ötlete. A falugyűlésről készült helyszíni riportunkat itt láthatják:







