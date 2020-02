Kizárta homofób, fasisztaszimpatizáns Iași megyei alelnökét az USR

Marian Curmei szerdáig a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) Iași megyei szervezetének alelnöke volt. Szerdán azonban a párt egyhangú szavazással megfosztotta a pozíciójától. Az ok: Curmeinek túlságosan szimpatikus volt Antonescu marsall politikai öröksége, emellett homofób megnyilvánulásai is voltak.



Curmei nem az USR-ben kezdte a pályafutását, hanem tagja volt már a Gabriel Oprea által grundolt Románia Haladásáért Országos Szövetségnek (UNPR) is. 2018-ban egy olyan szöveget osztott meg a közösségi médiában, hogy az "az országban, amelyben élünk, sokkal valószínűbb, hogy egyszer csak Ion Iliescu-szobrokat állítsanak fel, ahelyett, hogy például rehabilitálnák Ion Antonescu marsallt". Ehhez csatolta is a marsall portréját. (Antonescu úgy ismert, mint aki Romániában pogromot kezdeményezett a zsidó és a roma lakosság ellen.)



2019-ben aztán még azzal is bekerült a hírekbe, hogy a Facebook-oldalán olyan gyerekekről osztott meg fotót, akik USR-jelvényt viseltek.



A politikus kizárást Cristină Prună, az USR alelnöke megerősítette a G4 Mediának. (hírszerk.)

