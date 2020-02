Koronavírus: megvan az első román állampolgár, akinél kimutatták a betegséget

A román külügyminisztérium bejelentette, hogy egy román állampolgár is megfertőződött a koronavírus által. A beteg nem tartózkodik az ország területén, hanem egy Diamond Princess nevű óceánjárón van, amely jelenleg Japán partjainál vesztegel. A fedélzeten 3700 utas van, közülük tizenheten román állampolgárok.



A külügy közleménye szerint a tokiói nagykövetséget a japán külügy értesítette az esetről. A beteget a karanténban levő hajóról elszállították egy, a vírus kezelésére szolgáló speciális egészségügyi intézménybe.





A román külügy állandó kapcsolatban áll a beteggel, és információkat kap annak kezeléséről is. Ugyanakkor a külügy jelezte azt is, hogy a többi hajón rekedt romániaival is tartják a kapcsolatot. Közülük ketten utasok, 15-en pedig a személyzet részei.



A megfertőződött romániai beteg az elmúlt hetekben segédkezett az utasok egészségügyi vizsgálatában, végig védőfelszerelést használt. (hotnews)

