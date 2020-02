A PMP kiakadt, hogy anyanyelven is lehet majd felvételizni az egyetemekre, pedig elvileg még ők is megszavazták

A Népi Mozgalom Párt (PMP) megtámadja az alkotmánybíróságon az oktatási törvénynek az RMDSZ kezdeményezésére elfogadott módosításait, amennyiben Klaus Johannis államfő kihirdeti ezeket - nyilatkozta csütörtökön az alakulat ügyvezető elnöke, Marius Paşcan képviselő. A módosítások egyik kezdeményezője, Novák Csaba Zoltán szenátor furcsállja ezt, mivel - mint állítja - a PMP szenátorai is megszavazták a tervezetet.



Csütörtöki sajtótájékoztatóján Paşcan kiemelte, ha Johannis elnök kihirdeti a szenátus által hétfőn döntő házként elfogadott törvénycsomagot, alakulata alkotmányossági kifogást emel majd ellene.



A PMP-s politikus többek között azt a módosítást kifogásolja, amely kötelezné az egyetemeket, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén is megszervezzék a felvételi vizsgákat, akkor is, ha a jelentkező román tannyelvű szakra felvételizik. "E szerint a vizsgáztató tanárnak ismernie kell a kisebbségek nyelvét, és a tételeket is a kisebbségek nyelvén kell megfogalmazni, akkor is, ha az adott egyetemen nincs magyar tannyelvű szak. Ez nagymértékben sérti az egyetemi autonómia elvét" - véli Paşcan.



A képviselő hozzátette, az egyik elfogadott módosító javaslat szerint magyar tannyelvű osztályokat kizárólag "a nemzeti kisebbséget a Románia Parlamentjében képviselő szervezet", azaz az RMDSZ jóváhagyásával lehet létrehozni vagy megszüntetni. "Vagyis az RMDSZ egyenrangú lenne az oktatási minisztériummal" - mondta.



A PMP-s törvényhozó szerint a jogszabály amellett, hogy sérti az egyetemi autonómia elvét, diszkriminatív és alkotmányellenes, célja "egy másik nyelv hivatalossá tétele". Paşcan úgy véli a törvény egy "újabb szeparatista etnikai támadás Románia mint szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam ellen".



Novák Csaba Zoltán szenátor erre reagálva rámutatott, a PMP döntése, hogy megtámadja-e vagy sem a törvénycsomagot az alkotmánybíróságon, de furcsának tartja Paşcan kijelentéseit, mivel PMP-s kollégái közül is többen megszavazták a jogszabályt.



"A törvényt 73 támogató vokssal és 35 tartózkodás mellett fogadta el a szenátus, egyetlen kolléga sem szavazott ellene. Ahelyett, hogy javaslatokkal jönnének, ilyen provokációval állnak elő" - fogalmazott Novák, aki szerint pusztán politikai megfontolások húzódnak e hozzáállás hátterében.



Az egyetemi felvételit érintő módosítás kapcsán az RMDSZ szenátora kiemelte, ennek lényege, hogy az addig tanulmányaikat anyanyelvükön folytató kisebbségi diákok ugyanolyan esélyekkel induljanak a felvételi vizsgán, mint román társaik. Novák hozzátette, tudomása szerint a Bukaresti Műegyetem jelenleg is lehetőséget biztosít az anyanyelven zajló felvételire. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!