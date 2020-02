Hivatalosan is jóváhagyták: függetlenként indulhat Soós Zoltán a polgármester-választáson

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének Területi Állandó Tanácsa szavazást tartott Soós Zoltán független jelöltként való indulásáról Marosvásárhely polgármesteri címéért. Ma a Szövetségi Állandó Tanács jóváhagyta ezt - a formai feltételek tehát adottak a független induláshoz, az RMDSZ is támogatja azt - számolt be Facebookján Péter Ferenc megyei tanácselnök.







Azért döntöttünk így, mert az a célunk, hogy Soós Zoltán nyerjen – és ehhez minél szélesebb körű támogatásra van szükség a politikai erők, a civil szervezetek és nem utolsó sorban a szavazók részéről - indokolta a döntést.



Soós függetlenként való indulását feltételként szabta meg a választásokon szintén polgármester-jelöltként indulni készülő Hermann Mark Christian is, aki ezért cserébe már bejelentette visszalépését. Ugyanezt kérték az EMNP képviselői is. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!