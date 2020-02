Csaknem félmillió romániai kérelmezte már, hogy a Brexitet követően is maradhasson

Csaknem 500 ezer román állampolgár kérelmezte január végéig, hogy a Brexitet követően is az Egyesült Királyság területén élhessen és dolgozhasson.



Románia londoni nagykövetsége Facebook-oldalán közölte csütörtökön, hogy január 31-éig 498.700 román állampolgár folyamodott letelepedett státuszért a brit hatóságokhoz.



A tavaly év végi adatokhoz képest januárban 63 ezerrel nőtt a kérelmezők száma - jegyzi meg a nagykövetség.



Eddig összesen 3.107.900 kérelmet nyújtottak be az európai állampolgárok a brit hatóságok által rendelkezésükre bocsátott EU Settlement Scheme (EUSS) nevű online regisztrációs eljárással, és ezek közül 2.730.200-at érvényesítettek. A kérelmek 58%-a letelepedett státuszra, 42 százaléka előzetes letelepedett státuszra vonatkozik.



A letelepedett státuszt azok az uniós állampolgárok igényelhetik, akik az elmúlt öt évben az Egyesült Királyság területén éltek. Ennek birtokában ugyanazokat a jogokat és előnyöket élvezhetik, mint az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése előtt.



A kérelmeket 2021 júniusáig lehet benyújtani.



A nagykövetség emlékezteti az érintetteket, hogy a regisztrációs eljárásról a Home Office weboldalán, a román külügyminisztérium honlapján, valamint Románia nagy-britanniai nagykövetségének weboldalán tájékozódhatnak.



Emellett a nagykövetség a 07503882992-es telefonszámon, valamint a londra.brexit@mae.ro e-mail címen is információkkal szolgál a regisztráció menetéről. (agerpres)

