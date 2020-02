Kolozsváron nyílik az első kutyaterápiás klinika autisták számára

A Psy Plus klinika az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknek és felnőtteknek, illetve más speciális igényű személyeknek egyaránt segítséget nyújt.



A klinika munkatársai multidiszciplináris tevékenységet folytatnak, ugyanakkor a mentálhigiénés szakemberek mellett 7 terápiás kutya is besegít a kezelésben. A kínált szolgáltatások közé tartozik a szokásos terápia (kognitív viselkedésterápia, beszédterápia) és az állatok által nyújtott terápia.



A terápiás kutyák motiváló szerepet töltenek be, segítve az autizmussal élőket a felmerülő akadályok könnyebb leküzdésében. Számos kutatás szól arról, hogy az állatokkal való interakció csökkenti a kortizol (stresszhormon) szintet és növeli az oxitocin termelést, ami a jókedvért és a pihenésért felel. A kutyák jelenlétében a kezelés kellemesebb élmény a betegek számára, és az eredmények gyorsabban mutatkozhatnak. Továbbá az autizmussal élő gyermekek esetében a terápiás kutyák megkönnyítik a társas kapcsolatok és az interakció kialakulását. (presaSM.ro, hírszerk.)

