Véglegesítették az erdészmérnöki és a vadgazdálkodási szakok akkreditációját a Sapientián

Véglegesítették a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem erdészmérnöki és vadgazdálkodási szakának akkreditációját – jelentette be Kató Béla.



A Sapientia Alapítvány elnöke azt mondta, már csak a hivatalos dokumentumokat várják, hogy ősztől beindíthassák Sepsiszentgyörgyön a képzést. Emellett a Sapientia két testnevelés és sporttudománnyal kapcsolatos szak elindítását is tervezi. A budapesti Testnevelési Egyetem vállalta, hogy a két szak indításához teljes körű szakmai, oktatói támogatást fog biztosítani az elkövetkező időszakban. A Sport és edzőképző szak, illetve a Testnevelés és sport szak akkreditációs folyamatát már elindították. Kató Béla arról is beszámolt sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján, hogy megvásároltak a város végén, a Sepsi Arénával szemben egy 12 hektáros területet, amelyre egyetemi campus építését tervezik. (hírszerk.)

