A nép ügyvédje az alkotmánybíróságon támadja meg a magánklinikákra vonatkozó kormányrendeletet

Az alkotmánybíróságon támadja meg a jövő hét elején Renate Weber, a nép ügyvédje azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely lehetővé tenné, hogy a krónikus betegségekben szenvedő páciensek ezentúl térítésmentesen a magánkórházakban is kezeltethessék magukat, vagyis megnyitná az állami programokból származó támogatásokat a magánszektor felé is. A tervezetet korábban Raed Arafat és Victor Ponta is élesen bírálta.



Mint ismeretes, a leváltása előtti napon a kormány 25 sürgősségi kormányrendeletet fogadott el, amiért nagyon sokan bírálták a PNL-t. Az ombudsman a Digi24-nek azt is nyilatkozta, hogy megfontolja annak a lehetőségét is, hogy a parlamenti választások lebonyolítását módosító sürgősségi rendeletet is megtámadja az alkotmánybíróságon. Ennek a kormány általi elfogadása miatt egyébként a PSD is panaszt nyújtott be a nép ügyvédjéhez, de ugyanakkor az RMDSZ is bejelentette, hogy erre készül. (digi24)

