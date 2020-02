Háborognak az MPP Maros megyei szervezetének tagjai a vezetőjük ellen

Közleményben háborognak Berki Ferenc, a Magyar Polgári Párt Maros megyei elnöke ellen a párttársai. A "megyei tagok többségének szószólójaként" fellépő Kátai Attila, a Magyar Polgári Párt országos alelnöke, Biró József-Attila, Maros megyei önkormányzati képviselő és Vass Imre, Makfalva polgármestere, a Magyar Polgári Párt Maros Megyei Szervezetének alelnöke azt nehezményezi Berki rendszeresen támadja saját párttársait és az összefogást.



"Elképedve tapasztaljuk, hogy mindeközben Berki Ferenc, a Magyar Polgári Párt Maros megyei elnöke rendszeresen kirívó stílusban támadja saját párttársait és az összefogást. Érthetetlen, hogy Berki szembefordul a januári közös pártkongresszus döntéseivel, ezáltal hűtlen az erdélyi jobboldali választópolgárokhoz, és hűtlen az Erdélyi Magyar Szövetséghez is" - írják, majd azt is hozzáteszik, hogy szeretnék, ha Maros megye is felzárkózhatnak az összefogáshoz.



"Végre kívánjuk hajtani a közös januári kongresszusának döntéseit. Az erdélyi szavazók érdekeit szem előtt tartva, egységben szeretnénk készülni az önkormányzati választásokra" - jelentik ki, megjegyezve azt is, hogy "csak feltételezni tudjuk, hogy Berki Ferenc funkcióját félti, és korábbi bukott párttársai, az összefogás gáncsolói mozgatják".



Bár a közlemény homályosan fogalmaz, hátterében az állhat, hogy Berki Ferenc, az MPP Maros megyei elnöke korábban bírálta Mezei János pártelnököt és Sorbán Attila Örs alelnököt. Diktatórikus pártvezetéssel vádolta őket, és azt állította, ha nem veszi figyelembe a demokratikus többség akaratát, akkor az MPP 20 maros megyei szervezet visszalép a választási szövetségtől. Berkinek az volt a problémája, hogy Mezei az MPP és EMNP szervezeteinek közös koordináló testületébe nem a Maros megyei 11 alapszervezet által nevesített személyekből jelöl ki, hanem a befolyása alatt tartott két alapszervezetből. (hírszerk.)





