Egészségügyi miniszter: stabil a koronavírussal fertőzött román állampolgár állapota

Jó és stabil annak a román állampolgárnak az állapota, aki koronavírussal fertőződött meg egy japán sétahajón - közölte Victor Costache egészségügyi miniszter.



A szaktárca vezetője elmondta, országszerte olyan központokat hoztak létre, ahova karanténba helyezhetik a kockázati régióból érkező személyeket.



'Mindenki, aki most a betegség által érintett régióból érkezik Romániába, karanténba kerül' - szögezte le Costache a Realitatea Plus műsorában.



Bukarestben két személy van jelenleg vesztegzár alatt, ők a kockázati régióból jöttek, és nem betegek. Országszerte további 340 személy van, akik kisebb kockázatot jelentő területekről jöttek haza, de elővigyázatosságból otthoni karantént vállaltak, és kapcsolatban állnak a Közegészségügyi Igazgatósággal.



Costache azt is elmondta, jelenleg 1500 adag, a koronavírus azonosítására alkalmas teszt áll a szaktárca rendelkezésére, ezzel 3-4 óra alatt ki lehet mutatni a kórokozót.(agerpres)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!