Nagyon érik már a PSD és a Pro Románia összeborulása?

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvezető elnöke és Gabriela Firea Bukarest főpolgármestere is részt vet a Pro Románia párt vasárnapi országos kongresszusán.



A Victor Ponta, a párt elnöke korábban is utalgatott rá, hogy szükség lenne az általa baloldalinak nevezett pártok összefogására, hogy azok választási szövetségre lépjenek. A vasárnapi országos kongresszuson pedig ez a gondolat látszott továbbérni.



Úgy tűnik, hogy Pontáék annyira komolyan gondoljak a baloldali pártok összefogását, hogy a vasárnapi kongresszuson nemcsak a „legerősebb baloldali párt” vezetőit engedték szóhoz jutni, hanem a - talán - legkevesebb politikai súllyal bíró baloldali párt, a Demos főtitkára is szót kapott a rendezvényen.



Marcel Ciolacu, a PSD ügyvezető elnöke aztán kifejezetten baráti hangnemben beszélt a Pro Romániáról, és annak elnökéről, de azt is elmondta, tudja: sokan vannak a pártban, akik nem rajonganak egy PSD-vel közös választási szövetségért.



A PSD két vezetője felszólalásában elhalmozta laudációkkal Victor Pontát. Ciolacu ki is kihangsúlyozta, hogy Ponta egy jó miniszterelnök volt, és jó miniszterelnöke volt a PSD-nek, ugyanúgy mint Mihai Tudose. Amikor Tudose neve elhangzott, többen is fütyülni kezdtek a teremben, mivel Tudose - aki a párt színeiben nyert EP-mandátumot - nemrég kilépett a pártból és visszatért a PSD-hez.



Ciolacu elmondta, hogy megérti az elégedetlenséget Tudose irányába, ugyanakkor emlékeztette a pártot, hogy ők segítették EP-mandátumhoz az egykori miniszterelnököt, ugyanúgy, ahogyan a PSD is Európai Biztosi tisztség elnyeréséhez segítette Corina Crețut, aki májusban mégis a Pro Románia színeiben indult az EP-választáson. Ciolacu szerint a történtekből mindenkinek le kell vonnia a tanulságot.



A Pro Románia párt vasárnapi országos kongresszusán már-már attól lehetett tartani, hogy egymás nyakában borul Ciolacu és Ponta. Mindketten sejtelmesen utalgattak rá, hogy a baloldali pártoknak erős szövetséget kellene kialakítaniuk.



Ponta szerint 2024-re be is kell fejezni azt az építkezést, amely összekovácsolja a baloldali politikai erőket, továbbá azt is elmondta, hogy amennyiben elkezdik a múlt miatt büntetni egymást, az rossz hatással lesz majd a közelgő önkormányzati választások eredményeire.



Ciolacu felszólalásában elmondta: most, ahogy szétnéz a teremben és látja a volt kollégáit, az édesanyja szavai jutnak eszébe: Gyere haza már egyszer!



Călin Popescu Tăriceanu, az ALDE vezetője is felszólalt a kongresszuson, aki elmondta, hogy tovább kívánja folytatni az együttműködést a Pro Romániával, hogy közösen felvegyék a harcot a nagy pártok politikai fölényével szemben. (hírszerk.)



