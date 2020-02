Határrendészet: a Románia és Moldova közötti határszakaszon volt a tavaly a legtöbb törvénysértés

Mintegy 70 millió személy lépte át 2019-ben a román államhatárt - derül hi az országos határrendészet múlt évre vonatkozó jelentéséből.



A dokumentum szerint tavaly 17,8 millió jármű és 69,8 millió személy lépte át az országhatárt, közülük 56,8 millióan európai uniós állampolgárok voltak, 13 millióan az EU-n kívülről származtak.



Az előző évhez képest 2019-ben 10,7 százalékkal nőtt a határforgalom, a legnagyobb mértékű - 38,7 százalékos - növekedést a Bulgáriával közös határszakaszon jegyezték.



A jelentés értelmében tavaly 19.384 törvénytelenséget észleltek a határátkelőknél, ezek közül 8231 bűntettnek, 11.153 kihágásnak minősült. A leggyakrabban elkövetett bűncselekmény a törvénytelen határátlépés (1847 ilyen bűntettet jegyeztek), a hamisítás (1379), valamint a gazdasági bűncselekmény, köztük az árucsempészet (1077) volt.



A határrendészet szerint a legtöbb törvénytelenséget a Moldovai Köztársasággal közös határszakaszon észlelték, ezek tették ki a bűncselekmények 23,5 százalékát. Ugyanakkor itt rótták ki a legtöbb bírságot is, a pénzbüntetések mintegy 31,6 százalékát.



A jelentés kitér az illegális migrációra is. Az ezzel kapcsolatos adatok szerint 2019-ben 3727 külföldi állampolgár kísérelt meg törvénytelen határátlépést, közülük 2048-at a belépési, 1679-et a kilépési oldalon tartóztattak fel. A legtöbben közülük csoportokba szerveződve, embercsempészek segítségével próbált meg átjutni a határon.



Emellett 225,3 millió lej értékben foglaltak le csempészett javakat az elmúlt év folyamán a határátkelőknél - derül még ki a jelentésből.(agerpres)



