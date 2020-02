A Nép Ügyvédjéhez fordul az RMDSZ a választási törvényt módosító sürgősségi kormányrendelet miatt

A Nép Ügyvédjéhez fordul a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), mert a parlamenti választási törvényt módosító sürgősségi kormányrendelet megjelent a Hivatalos Közlönyben, közölte Facebook-oldalán Kelemen Hunor.







„Hétfőn levelet írtam Renate Webernek, amelyben amellett érveltem, hogy elfogadhatatlannak tartjuk a választási rendszer burkolt módosítását, mert ennek több pontja is alkotmányellenes. Bízom abban, hogy a Nép Ügyvédje eleget tesz a kérésünknek, a sürgősségi kormányrendeletet pedig megtámadja az Alkotmánybíróságon”- írja bejegyzésében a szövetségi elnök.



Kelemen Hunor korábban a Klaus Johannis államfővel való konzultációt követően is jelezte, hogy tervezik megtenni ezt a lépst, mivel a PNL sürgősségi kormányrendelete „aggályos és alkotmányellenes”.



A Ludovic Orban vezette kabinet a megbuktatása előestéjén még gyorsan elfogadott 25 sürgősségi kormányrendeletet, amely intézkedések a választási törvény mellett érintik az oktatást az egészségügyet, és kiterjednek a nemzetvédelmi törvények módosításaira és kiegészítéseire is.





(hírszerk.)



Nyitókép: Kelemen Hunor Facebook-oldala

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!