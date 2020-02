2020-ig kellett várni, de megvan az első brăilai nő, aki távoltartási végzést kapott, mert verte a párját és annak családját

Harminc napig nem mehet haza a közös otthonukba egy 28 éves Brăila megyei nő, aki ellen távoltartási végzést kért és kapott az élettársa és annak családja.



A Făurei-i Bíróság jóváhagyta azt a keresetet, amelyet a nő 30 éves élettársának a szülei nyújtottak be, mivel a nő rendszeresen bántalmazta őket. A megyében ezzel ő lett az első olyan nő, aki távoltartási végzést kapott.



Sajtóinformációk szerint a párnak van egy közös gyermeke is, és a férfi szüleinek házában éltek Tătaru településen. A nő agresszív viselkedését a szomszédok is megerősítették, akik elmondták, hogy a nő alkoholos befolyás alatt rendszeresen kreált konfliktust, olyankor nagyon agresszívvá vált, dolgokat tört össze, bántalmazta az élettársát és annak családját. A kiskorú gyermeküket bántalmazására egyelőre semmi sem utal, ám a rendőrség még vizsgálódik családon belüli erőszak miatt.



A bírósági döntés értelmében a nő az elkövetkező 30 napban nem lépheti át eddigi otthonának a küszöbét, sőt a háztól köteles legalább 100 méteres távolságot tartani az ítélet kimondásától számított 30 napig. (Adevărul/hírszerk.)



A nyitókép csak illusztráció. Forrás: realitatea.md

