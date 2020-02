Hargita megye iskoláiból 16 erőszakos megnyilvánulást jelentettek az első félévben

A 2019-2020-as tanév első szemeszterében Hargita megye iskoláiban 16 fizikai erőszakos cselekedetről érkezett jelentés a prefektusi hivatalhoz. Ion Proca prefektus felkérte a rendőrséget és csendőrséget, hogy állandó jelleggel legyenek jelen az iskolák környékén, annak érdekében, hogy elejét vegyék az antiszociális megnyilvánulásoknak.



A felkérés a Hargita megyei iskolák biztonságával foglalkozó csoport ülésén hangzott el, amelyen minden érintett intézmény képviseltette magát.



Adrian Pănescu, Hargita megye prefektusi szóvivője közölte: a rendelkezésükre álló adatok szerint a tanév első szemeszterében 16-szor fordult elő a tanulók között verekedés, de hírt kaptak egy fenyegetéses esetről, három lopásról vagy lopási kísérletről, valamint öt rongálásról is.



Jelentés érkezett olyan esetről is, amikor diák alkoholt, illetve tiltott anyagot fogyasztott az iskola területén.



A helyzet enyhén rosszabbodott a 2018-2019-as tanévhez képest, amikor 14 erőszakos cselekedetet jegyeztek fel a Hargita megyei iskolákban.



Adrian Pănescu elmondta, a prefektus azért intézett felkérést a belügyi alkalmazottakhoz, mert a rendőrök, csendőrök jelenléte az oktatási intézményekben illetve azok közelében jelentősen lecsökkenti a társadalomellenes tettek és szabálysértések számát.



A tanácskozáson szó esett arról is, hogy helyi támogatással - megyei önkormányzati pénzből - befektetéseket kell eszközölni az iskolák biztonságosabbá tétele érdekében: tanácsos többek közt térfigyelő kamerákat felszerelni és javítani a közvilágításon úgy az iskola területén, mint a környező utcákban.(agerpres)



Nyitókép: Piaxabay

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!