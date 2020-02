Szigorúbb börtönbüntetéssel sújtanák a 14 évnél fiatalabb kiskorúval létesített szexuális kapcsolatot

A szenátus jogi bizottsága által kedden elfogadott javaslat szerint 5-től 12 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtanának minden olyan cselekedetet, amely 14 év alatti kiskorúval való szexuális kapcsolat létesítését implikálja.



A módosító tervezet kezdeményezője Şerban Nicolae szociáldemokrata párti szenátor, aki szerint 4-ről 5-re kell megemelni a kiszabható büntetés alsó, és 11-ről 12 évre a felső határát olyan esetben, amikor 18. évét betöltött személy szexuális kapcsolatot létesít egy 14 évnél fiatalabb kiskorúval.



A javaslat azt is tartalmazza, hogy nemi erőszaknak minősüljön minden olyan szexuális kapcsolat, amelyet 15 évnél fiatalabb kiskorúval létesített egy nagykorú, anélkül, hogy be kellene bizonyítani a kényszerítést vagy az áldozat ellenállásra való képtelenségének tényét.



Az indítványozó politikus szerint azért is meg kell emelni az ilyen esetben minimálisan kiszabható büntetést, hogy ne lehessen felfüggesztett börtönbüntetést kiszabni.



A tervezet szerint ugyanakkor 15-ről 16 évre emelnék azt a korhatárt, amikor már konszenzusosnak lehet tekinteni a nemi aktust.



A legfelsőbb bíróság adatai szerint 2016 és 2018 között 553 jogerős ítélet született kiskorúval létesített nemi kapcsolat miatt, 962 esetben pedig nemi erőszak miatt. Az indoklás szerint azonban a bíró sok esetben a nemi erőszak kategóriája helyett kiskorúval létesített szexuális kapcsolatként sorolja be a 14-15 éves kiskorúval szemben elkövetett tetteket, és ezen változtatni kell.



A szenátus első házként fogja tárgyalni a tervezetet.(agerpres)

