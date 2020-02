Országszerte hiány van a családorvosokból

Több mint 300 romániai községben egyetlen családorvos sincs, 1414 településen (községek és városok) pedig számuk elégtelen, derül ki a Cătălin Petrencic orvos, a családorvosok munkáltatói szövetségének képviselője által kidolgozott, a családorvosi szolgáltatáshoz való hozzáférést feltüntető országos térkép szerint.



Összesen 328 községben egyetlen családorvos sem rendel. Az ezeken a településeken lakók számát figyelembe véve 376 háziorvosra lenne szükség. Az említett községekben összesen 559.611 személy lakik, azaz Románia lakosságának 2,52%-a - mutat rá a szövetség közleménye.



Továbbá 1414 településen - amelyek között városok is találhatók - összesen 2187 családorvosra lenne még szükség.



1069 településen még egy-egy családorvosra lenne szükség, 231-ben két orvosra, 49-ben háromra. Hét településen 11-15 családorvosból van hiány. Van olyan település is, amelyben 38 családorvos kellene, egy másikban pedig 34 - mutat rá a közlemény.



Csupán 1496 olyan település van Romániában (47%), amelyben elégséges a családorvosok száma. Az országban 3181 település - község, város és megyei jogú város - van összesen, amelyekben 2490 családorvos dolgozik, 4.620.506 lakosnak biztosítva szolgáltatást - áll az elemzésben.



A dokumentum szerint ugyanakkor 271 településen a szükségesnél összesen 575-tel több orvos tevékenykedik. A legnagyobb többlet - 100 családorvos - a fővárosban van.



Nem Románia az egyetlen európai ország, amely családorvoshiánnyal küzd. Más országok azonban tettek ezen helyzet ellen. Románia kormánya is követhetné az Európai Bizottság és az Egészségügyi Világszervezet ajánlásait ezen a téren, hogy a problémát megoldja - mutat rá a dokumentum.



Leszögezik ugyanakkor, hogy a hatóságok nem ültették gyakorlatba a 2012-ben, illetve 2016-ban kidolgozott, a családorvosi szolgáltatásra és humán erőforrásra vonatkozó stratégiát.



Az elemzés összeállításakor a családorvosok munkáltatói szövetsége az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) és az Országos Statisztikai Intézet (INS) által szolgáltatott adatokra támaszkodott.(agerpres)

