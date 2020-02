Ciolacu, Ponta és Tăriceanu is kéri a Nép Ügyvédjétől, támadja meg az alkotmánybíróságon a választási törvényt módosító rendeletet

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke, Victor Ponta, a Pro Románia és Călin Popescu-Tăriceanu, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke azt kérte kedden a Nép Ügyvédjétől, hogy támadja meg az alkotmánybíróságon a választási törvényt módosító sürgősségi kormányrendeletet, illetve mind a 25 jogszabályt, amelyet az Orban-kabinet február 4-ei ülésén fogadott el.



A kérésben arra hivatkoznak, hogy az előre hozott választásokra vonatkozó rendeletnek azonnali és közvetlen következményei vannak az alkotmány által biztosított választási jogokat, szabadságokat és kötelezettségeket illetően.



Az aláírók úgy ítélik meg, hogy a sürgősségi rendeletet nem valamiféle rendkívüli helyzetre való tekintettel fogadták el, és erre való hivatkozás nem is szerepel a jogszabály preambulumában.



„A sürgősségi kormányrendelet módosítja a választások típusát, amelyek alapján a képviselőket és szenátorokat megválasztják, a választási testületek összetételét és felépítését, valamint a támogatói aláírásokra vonatkozó feltételeket. Új eljárásokat vezet be a független jelöltekre, az őket támogató bizottságok szabályozásával, mindezt kevesebb mint egy évvel választások előtt, ami sérti az alkotmánybíróság által az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény rendelkezéseivel, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatával összhangban értelmezett alapelveket” - írja a folyamodványban.



A beadvány szerint azáltal, hogy a kormány egyetlen ülésen 25 sürgősségi kormányrendeletet fogadott el, illetéktelenül átvette a jogalkotói hatalmat, és ezzel megsértette az államhatalmi ágak szétválasztásának alkotmányos elvét.



Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is jelezte korábban, hogy a szövetség a Nép Ügyvédjéhez fordul mert - az általuk alkotmányellenesnek tartott -parlamenti választási törvényt módosító sürgősségi kormányrendelet megjelent a Hivatalos Közlönyben. (agerpres)

