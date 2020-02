Harmincadik születésnapját ünnepelte az RMDSZ Kolozs megyei szervezete

Napra pontosan, 1990. február 18-án Kolozsváron megalakult az RMDSZ Kolozs megyei szervezete. Kedden a szervezet fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelték Kolozsváron, ahol az alapító tagok és jelenlegi tisztségviselők közösen emlékeztek vissza a forradalom utáni eseményekre.





„30 év telt el azóta, hogy 1990. február 18-án a Kolozsvári Állami Magyar Színházban megalakult az RMDSZ Kolozs megyei szervezete. A '89-es év utolsó napjaiban kitört forradalom után sorra alakultak meg a helyi szervezetek Kolozs megyében is. A kolozsvári alakuló ülésen már több helyi vagy régiós szervezet képviselői vettek részt. Az azóta eltelt harminc évben sem nevében, sem küldetésében nem változott a Szövetség. Három évtized alatt több ezer ember tudása és munkája segítette a szervezetet. Köszönet érte az alapítóknak és mindazoknak, akik ebben a harminc évben közösségünkért dolgoztak” – mondta el ünnepi beszédében, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke.Az ünnepi eseményenszövetségi elnök is tiszteletét fejezte ki az alapító tagok munkájáért.„1989 decemberében ugyan nem voltam ott az RMDSZ alapításánál, de egyetemistaként, a Jelenlét irodalmi lap fiatal szerkesztőjeként közelről tapasztaltam meg, hogyan szerveződött itt, Kolozsváron is szövetséggé a magyar közösség. 30 évvel ezelőtt eszméket és nem politikai ideológiákat tűztünk a zászlónkra.Egy másfélmilliós közösség esetében ez volt a helyes út, és nem az ideológiák kizárólagossága. A szabadság, a társadalmi jogegyenlőség, az etnikai identitás képviseletének eszméje alkalmas volt újraépíteni a megsemmisítésre ítélt közösséget, amiért köszönet az alapítóknak és a 30 éves Kolozs megyei szervezetnek is. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a mi Szövetségünk a következő 30 évben is alázattal képviselje a közösséget, de közben hallgassa meg a kritikus hangokat, és ha kell, legyen képes a korrekcióra is” – hangsúlyozta a szövetségi elnök.A leghosszabb ideig, pontosan hat évig,töltötte be az elnöki tisztséget a Szövetség Kolozs megyei szervezetében. Beszédében élményeiről és elnöksége alatt kifejtett munkájáról beszélt az egybegyűlteknek. Az alapító tagok sorábólosztotta meg ünnepi gondolatait. A beszédek sorát az ifjúság képviselője,, a Kolozs Megyei Ifjúsági Szervezet elnöke zárta.Az ünnepség végén a Kolozs megyei és helyi szervezetek alapító tagjai, valamint a volt megyei elnöknek díszoklevél formájában köszönték meg a fáradhatatlan munkát, amelyet a Kolozs megyei magyar közösségért végeztek. (