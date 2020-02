Kilép a pártból az MPP 18 Kolozs megyei szervezete

Közleményben számoltak be döntésükről a Kolozs megyei MPP tagjai, melyben kifejtették: elhatárolódnak a párt jelenlegi vezetősége által képviselt politikától.



”Kijelentjük, hogy nem kérünk abból a hazug összefogásból, amelyet a helyi szervezetek tiltakozása ellenére próbál ránk erőltetni Mezei János. Emlékeztetni szeretnénk, hogy az MPP Kolozs megyei szervezete a párt kongresszusa előtt is világosan jelezte, hogy a fúzióról döntő országos tanács lebonyolítása nemcsak antidemokratikus, de az MPP alapszabályzatába foglaltak mellőzésével történik. Kolozs megye ugyanis így mindössze 3 helyet kapott az őt megillető 12-ből” - írják.



Emlékeztetnek, a Kolozs megyei szervezet január 16-i közleményében világosan leszögezte, hogy a Kolozs megyei küldöttek arra kaptak mandátumot, hogy a fúzió ellen foglaljanak állást. Kifogásolják továbbá, hogy a csíkszeredai kongresszuson, „az egykori kommunistákat is megszégyenítő módon”, még hozzászólási lehetőséget sem biztosítottak számukra, ugyanakkor a megyei elnökük szavazatával jelezte, elutasítják a fúziót.



„Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a teljes helyi szervezet véleményét továbbra is semmibe veszik és egy olyan megyében, mint Kolozs megye, ahol a magyarság aránya sokkal inkább a teljes összefogást tenné szükségessé, Mezei János Gyergyószentmiklósról inkább a magyar-magyar versenyt próbálja rákényszeríteni a helyiekre. Magunk részéről a felelős politikai pluralizmus hívei vagyunk, így a nemzeti érdeket szem előtt tartva hirdetjük a politikai versenyt ott, ahol az lehetséges, és politikai együttműködésre törekszünk ott, ahol az szükséges, így Kolozs megyében is!” - indokolták döntésüket a Kolozs megyei MPP-sek.



Mint írják, a Magyar Polgári Párt 18 Kolozs megyei szervezete (Kolozsvár, Aranyosgyéres, Bánffyhunyad, Dézs, Egeres, Fenes, Kajantó, Kide, Kisbács, Körösfő, Magyargorbó, Magyarkapus, Magyarszovát, Nemeszsuk, Tordaszentlászló, Szamosújvár, Szék, Várfalva) nem kívánja fenntartania „a hazug egység látszatát”, ezért felfüggeszti tevékenységét. Bejelentette kilépését az MPP-ből Fodor Alpár, Kolozsvár városi szervezetének elnöke; Pávai Mária, dési városi elnök; Kovács Csaba, Egeres községi elnök és a megyei szervezet ügyvezető elnöke; László Levente, Zsuk községi elnöke; Nagy József, kisbácsi községi elnök; Deák István, Szék község szervezetének tagja.



A közlemény szerint ugyanakkor közéleti tevékenységünket „a polgári értékrend iránt elkötelezettséggel” a jövőben az Erdélyi Polgári Mozgalom keretei között kívánják folytatni. (közlemény, hírszerk.)

