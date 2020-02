Félnek a magyar nyelvtől a székelyföldi románok, ezért Bukarestbe mennek tüntetni

Vasárnap délutánra a Cotroceni-palota elé szólítja híveit a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma, valamint a Nemzet Útja nevű egyesület, mivel meg akarják akadályozni, hogy Romániában második hivatalos nyelv legyen a magyar - számolt be a Székelyhon.



A szervezetek azt kérik az államfőtől, hogy ne hirdesse ki a közigazgatási kódex módosított változatát, mert az szerintük "szétporlasztja" a román nyelv egyedüli hivatalos jellegét Romániában.



A szervezetek elfogathatatlannak tartják azt, hogy azokon a településeken, ahol a magyarság aránya meghaladja a húsz százalékot, a kormányzati intézmények - a közigazgatási törvények módosításának értelmében - kötelesek legyenek magyarul kommunikálni.



A szervezetek aggódnak amiatt, hogy magyar nyelvű hivatalos dokumentumokat is ki lehet majd állítani, szerintük eddig csak a román dokumentumok fordítására volt lehetőség.



A Nemzet Útja nevű civil szervezet a Facebook-oldalán is toborozza a résztvevőket a vasárnapi megmozdulásra.







A bejegyzésük alatt Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány elnöke jelezte, hogy a tüntetés az 60/1991-es törvény 9. pontjának c). bekezdése értelmében törvényellenes, mivel Romániában tilos olyan megmozdulásokat szervezni, amelyek a fasiszta, kommunista, vagy terrorista szervezetek ideológiáit terjesztik, rágalmazzák az országot és a nemzetet, terjesztik a nemzeti és vallási gyűlöletet, diszkriminációra ösztönöznek és sértik a közerkölcsöt is. Ez a törvény továbbá tiltja az olyan rendezvények megszervezését is, amelyek veszélyeztetik a nemzetbiztonságot, valamint megsértik a közerkölcsöt, valamint a polgárok szabadságjogát is.



Ugyanakkor az RMDSZ éppen arra hívta fel korábban a figyelmet, hogy a közigazgatási kódex új változata csorbítja a kisebbségi jogokat, és visszalépést jelent a korábban hatályos anyanyelvhasználati rendelkezésekhez képest.



A szövetség figyelmeztet, hogy az új jogszabály értelmében a helyi tanácsok dokumentumait csak román nyelven lehet majd nyilvánosságra hozni, a kisebbségek által lakott településeken pedig kötelezik a közintézményeket, hogy románul is kommunikáljanak. (Székelyhon/hírszerk.)



