Miben ért egyet Tőkés László Markó Bélával?

Tőkés László szerint a román nacionalisták kinevetnék a magyarságot, ha annyi évnyi pereskedés, és az Európai Bizottsággal és Romániával szemben megnyert per után nem sikerülne összegyűjteni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezéshez a szükséges egymillió aláírást. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke kolozsvári sajtótájékoztatóján beszélt erről szerdán. Úgy vélte, ha éppen a nemzeti összetartozás évében lenne sikertelen az aláírásgyűjtés, az az egész magyar nemzetpolitika számára vereséget jelentene.



A politikus jó jelnek tekintette, hogy az aláírásgyűjtés olyan ügy, amely elősegíti az új erdélyi magyar egység létrejöttét, hiszen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ), a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az EMNT is ugyanazért a célért dolgozik.



Tőkés László felidézte: korábban levélben kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől és Csáky Csongortól, a Rákóczi Szövetség elnökétől, hogy a magyarországi politikai erők nyújtsanak legalább akkora támogatást az SZNT által kezdeményezett aláírásgyűjtéshez, amekkorával korábban az RMDSZ által kezdeményezett Minority SafePack kisebbségi európai polgári kezdeményezést támogatták.



Az EMNT elnöke úgy vélte: Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban, Ausztriában, valamint Németországban lehetne túllépni az EU által megszabott küszöbértéket. Az Európai Bizottság ugyanis csak akkor fogadja be a polgári kezdeményezést, ha több mint egymillió uniós állampolgár támogatja, és legalább hét tagországban sikerül meghaladni az ország lakosságával arányos küszöbértéket.



Kérdésre válaszolva Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke elmondta: az EMNT nem szabott meg a maga számára egy összegyűjtendő aláírásszámot, de az irodáikban gyűlnek az aláírások, és a végén be fognak számolni a hozzájárulásukról.



Tőkés László üdvözölte, hogy az EMNP és az MPP Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) néven politikai szövetséget kötött, és a két párt a távlati fúzióról is döntött. Úgy vélte: a fúzióval helyreáll az erdélyi magyar jobboldal egysége. Egy olyan új egység létrehozását tartotta szükségesnek, amelynek a 2018 januárjában megkötött hárompárti egyezségnek megfelelően az RMDSZ is része, és amely az autonómiatörekvések képviseletét tekinti legfőbb céljának. Arra emlékeztetett, hogy 30 éve maga is alapítója volt az RMDSZ-nek, és a szövetség legelső dokumentumai még a nemzeti önrendelkezést is célnak tekintették. Úgy vélte: a szövetségnek a kezdeti céljaihoz való visszatérése teremthetné meg az erdélyi magyar politikai erők új egységét.



Tőkés László a Transindex kérdésére elmondta: Csomortányi István EMNP-elnök helyében bocsánatot kért volna az ifjúkori karlendítős fotó miatt. Úgy vélte azonban, hogy a fotó az erkölcsi elévülés állapotába került, hiszen a pártelnök jelenlegi tevékenységére egyáltalán nem jellemző a szélsőségesség. A politikus szintén a Transindex kérdésére válaszolva szolidaritást vállalt az idegengyűlölettel vádolt ditrói székely közösséggel is, mely szerinte csak a hagyományaihoz ragaszkodik. Elmondta: ez máshol is megtörténik, hiszen egy svájci kantonban pl. népszavazáson utasították el az idegenek befogadását, és döntöttek az ezért járó büntetés kifizetéséről. Azt is hozzátette: Erdélyben helyenként olyan zártak és hagyományőrzők a közösségek, hogy a néphagyományairól híres Széken például az alszegiek a felszegiekkel sem házasodtak.



Tőkés annak kapcsán, hogy számít-e a Trianon emlékévben a román és magyar felek közeledésre, vagy hogy beindulhat-e egy párbeszéd, a politikus újságíró kérdésre azt mondta, hogy ebben a kérdésben a politikai szándék a meghatározó. "Ebből a szempontból nem sok jót mondhatunk Romániáról, mert állandóan provokálnak minket. Nemrég Kolozsváron Mărdărescu tábornoknak állítottak szobrot, ő borzalmakat művelt Magyarországon. Nem kellene ilyen történelmi típusú negatív gesztusokat tenni. Klaus Johannis visszautasította Orbán Viktor december 14-én kinyújtott kezét a közép-kelet európai együttműködésre. Látjuk, hogy Ludovic Orban elmegy Németországba, és első dolga, hogy belerúgjon az illiberálisnak nevezett Orbán Viktorba. Egyik német eredetű, másik magyar, úgy látszik kompenzálnak. Folyamatosan provokálnak, ellenségesen viszonyulnak, törvényjavaslatot fogalmaznak meg, hogy június negyedike legyen Trianon ünnepnap. Akkor mit várunk?" - mondta. Tőkés szerint hiába tesz meg bármit a magyar fél, a román állam nem partner a kezdeményezésekben.



"Amikor teljesen kiszolgáltatjuk magunkat a román hatalomnak és a magyarországi segítségnek, abból hosszú távon semmi jó nem fog kijönni. Ebben inkább Markó Bélával értek egyet"- jelentette ki a volt püspök a nap talán legmeglepőbb állítását. Mindezt azzal kapcsolatban mondta el, hogy látja a veszélyét a politikai asszimilációnak, és figyelmeztette az RMDSZ-t, hogy Erdélyben is létrejöhet az felvidéki helyzet, hogy nem kerül magyar képviselet a parlamentbe, ha nincs összefogás, és hogy az RMDSZ nem számíthat mindig Orbán Viktor segítségére.



A sajtótájékoztatón Sándor Krisztina számolt be az EMNT-nek a honosításhoz nyújtott segítségéről. Hozzátette: irodáikban az elmúlt tíz évben 250 ezernél több erdélyi magyarnak segítettek abban, hogy megszerezze a magyar állampolgárságot, magyar útlevelet, magyar személyi igazolványt, és hogy anyakönyveztesse a családjában történt változásokat. (mti/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!