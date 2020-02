Megindokolta a legfelsőbb bíróság, hogy Markó Attila miért nem lehetett bűnös a Mikó-ügyben

A legfelsőbb bíróság megindokolta a Mikó-perben tavaly október 8-án meghozott felmentő ítéletét Markó Attila, az RMDSZ volt parlamenti képviselője ügyében.



Markó a közösségi médiában adott hírt arról, hogy a legfelsőbb bíróság „helyesen és nyilvánvalóan” megállapította az ellene felhozott bírósági döntés kapcsán, hogy szó sem lehet bűncselekményről, hiszen a kártérítések jóváhagyása nem jelentheti azt, hogy annak a restitúciós bizottságnak a tagjai, akik közt Markó is ült, szakmai szempontból felülbírálhatják a hivatásos szakértők megállapításait. Az indoklásban a legfelsőbb bíróság viszont elítélte azokat, akik csúszópénzt fogadtak el.







Markó Attila bizakodó a még mindig alapfokon lévő másik két üggyel kapcsolatban, ahol hasonló döntésre számít, „feltéve, hogy az igazságszolgáltatás jól végzi a dolgát”.



Mint korábban írtuk a másik két ügynek is ugyanaz a tényállása, mint a mostaninak, így amennyiben felmentik, Markónak mindössze a Mikó-perben kiszabott három év felfüggesztett börtönbüntetés maradna, amelyben 2014 novemberében született ítélet, és amely így már le is telt azóta. Tehát amennyiben felmentenék a másik két ügyben, megszűnne a letartóztatási parancs és a nemzetközi körözés is ellene.



A most folyamatban lévő két per kapcsán még él a letartóztatási parancs. Ha mindez lejár, akkor a képviselő korábban úgy nyilatkozott nem is kérdés, hogy hazaköltözik-e. Az viszont már kérdéses volt számára, hogy a kettétört munkáját lesz-e ereje folytatni, vagy újrakezdeni. (hírszerk.)









