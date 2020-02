Évek óta egyetlen páciens sem halt meg a kolozsvári szívkórház intenzív osztályán

A Libertatea a kolozsvári Szívintézetből tizenegy esetet hozott nyilvánosságra, amelyből kiderül, hogy az Intézet intenzív osztályán senki sem hal meg.



Ennek titka abban áll, hogy a halál beállta előtt 10 perccel a kritikus állapotban lévő pácienseket áthelyezik egy másik osztályra. Legalábbis a nyilvántartások szerint: így 2014 és 2016 között az intenzív osztályon nulla beteg halt meg ott a statisztikák kimutatása alapján.



A számítógépes statisztikai adatokról készült fotókat az intézet egyik munkatársa adta át a sajtónak, aki azt állította, hogy az intenzív osztályról foganatosított áthelyezések fiktívek voltak, a páciensek valójában az intenzív osztályon hunytak el.



Az esetet a Liberetea elé táró kórházban dolgozó a lapnak a következőt üzenetet küldte az intenzív osztály kapcsán: „Az utóbbi 3 hónapban senki sem halt meg ott. S nem csak három hónapja, hanem régóta. Minden haláleset más osztályon történik. Senki sem említi meg, de én is látom. Nem szeretnék többé ebben részt venni. Bizonyítékokat küldök.”



A képek szerint a séma a következő (példa):

7:30: Megérkezik a páciens az intenzív osztályra

8:05: Áthelyezés a szívsebészeti osztályra

8:11: A szívsebészeti osztályon a páciens meghal



Az eset azért is keltett a román sajtóban visszhangot, mert köztudott, hogy a legtöbb beteg az intenzív osztályon hal meg, hiszen oda kerülnek a kritikus állapotban – azaz élet-halál között lévő – betegek.



A kórház menedzsere, Florin Ioan Crisan, a Libertatea megkeresésére elismerte, hogy a statisztikai adatok hibásak, hiszen ebben az intézményben is a leggyakoribbak az intenzív osztályon a halálesetetek, hasonlóan a többi intézményhez.



Magyarázata szerint azért nem jelennek meg az intenzív osztályon halálesetek, mert a romániai nyilvántartási gyakorlat szerint innen nem lehet kiutalni beteget, a használatos szoftverek ezt egyszerűen nem teszik lehetővé. E miatt externálás előtt mindenkit visszautalnak arra a részlegre ahonnan érkezett, az elhunytakat is.



Azaz egyszerűen senki sem hal meg az intenzív osztályon, statisztikailag biztosan nem. (libertatea.ro)

Nyitókép: Institutul Inimii / Facebook

