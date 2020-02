A PSD nem vesz részt a második Orban-kormány beiktatásáról szóló szavazáson

A Szociáldemokrata Párt (PSD) törvényhozói nem vesznek részt a parlament hétfői plenáris ülésén, amelyen a tervek szerint sor kerülne a második Orban-kormány beiktatásáról szóló szavazásra - jelentette be szerda este az alakulat ügyvivő elnöke.



Marcel Ciolacu a PSD országos végrehajtó bizottságának ülése után azt mondta, azért nem kívánnak részt venni a szavazáson, mert várják, hogy az alkotmánybíróság döntsön arról, alkotmányos-e a parlament által leváltott miniszterelnököt bízni meg ismét kormányalakítással.



Az alaptörvényt be kell tartani, ezért a PSD megvárja a taláros testület döntését - tette hozzá Ciolacu.



„Emellett magyarázatokat is várunk. Hátha ez alkalomból a kijelölt vagy leváltott vagy ügyvivő kormányfő magyarázattal szolgál azzal a sürgősségi rendelettel kapcsolatban is, amely teljesen antidemokratikus, helyenként aberráns módosításokat vezetne be” - fogalmazott a PSD ügyvivő elnöke az előre hozott választásokról szóló kormányrendeletre utalva. (agerpres)



Nyitókép: Adevărul

