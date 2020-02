Az MPP szerint nemlétező szervezetek hagyják ott a pártot

A Magyar Polgári Párt (MPP) sajtóközleményben tudatta, hogy nemlétező szervezetek hagyják ott a pártot, továbbá cáfolják, hogy az MPP szakadna.



„Tény, hogy több MPP-tag, aki nem ért egyet a nemzeti oldal megerősítésével és az Erdélyi Magyar Szövetség építésével, az elmúlt napokban kilépett. Céljuk, hogy más pártok listáján induljanak a közelgő helyhatósági választásokon. Távozásukat a Magyar Polgári Párt elnöksége tudomásul vette”- áll az MPP sajtóközleményében.



A közlemény szerint a kilépések sorát a párt, továbbra is a Biró Zsolt polgári párti elnöksége alatt „beférkőzött, RMDSZ-hez közeli politikusok elkeseredett próbálkozásának tekintik”.



„Így akarják lerombolni az Erdélyi Magyar Néppárttal kötött új magyar egységet. Az elmúlt napok összehangolt kilépési nyilatkozatai alatt felsorolt területi szervezetek egy része már jelezte az elnökség részére: visszaéltek a neveikkel, valótlanság, miszerint távoznának. Néhány szervezet, amelynek a megszűnését most jelentették be, a korábbi elnökség felületes munkája nyomán, évek óta nem is működött. Némelyek soha nem is léteztek. Az MPP tagságának a döntő többsége továbbra is kitart a nemzeti irányvonal mellett, amelyet a közös döntés nyomán meghatározott a párt Országos Tanácsa. Az Erdélyi Magyar Szövetségen belül céltudatosan készülünk a választásokra”- áll a párt által kiküldött sajtóközleményben.



Szerdán az MPP Kolozs megyei szervezetének tagjai közölték, hogy elhatárolódnak a párt jelenlegi vezetősége által képviselt politikától, ezért kilépnek a pártból. (közlemény/hírszerk.)





