Bombariadó volt egy bukaresti bevásárlóközpontban

Frissítés: Hamisnak bizonyult a fővárosi második kerületi bevásárlóközpontnál kiadott bombariadó - jelentette be csütörtök délután a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), miután az alakulat kivonuló szakemberei nem találtak 'értékelhető elemet' a helyszínen.



-----------------

Bombariadó van egy bukaresti bevásárlóközpontban.



A hatóságokat 12 óra 20 perckor a 112-es egységes segélyhívószámon arról értesítette egy ismeretlen telefonáló, hogy egy robbanószerkezetet helyezett el egy második kerületi bevásárlóközpontban (Obor).



A kivonuló rendőrség kiürítette a környéket és forgalmi korlátozásokat vezetett be.



A helyszínre kivonultak a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a bukaresti rendőrség tűzszerészei is.(agerpres)



Cikkünket frissítjük!



Nyitókép: Digi24.ro

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!