Orbant elszomorítja az USR „utóbbi időben tapasztalt hozzáállása”

Ludovic Orban kijelölt kormányfő csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy „elszomorítja” a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) utóbbi időben tapasztalt hozzáállása.



„Elszomorít az utóbbi időben tapasztalt hozzáállásuk. Nem reagáltam és nem is fogok semmiképpen reagálni olyan megnyilvánulásokra, amelyek szerintem nem normálisak, főleg, hogy az USR-s partnereink nagyon is tisztában vannak azzal, hogy egy közös kormányzási tervben szeretnénk gondolkodni, és nem hinném, hogy jó tenne Románia demokratikus, demokráciapárti, euroatlanti-orientált erői kohéziójának ez az attitűd, amit most tanúsítanak, és amely gyakorlatilag a PSD mellé állítja őket egy sorba” - mondta a sajtónak Orban a miniszterjelöltek szakbizottsági véleményezésére utalva.



Hozzátette, az általa vezetett PNL egy, a párbeszéden és az együttműködésen alapuló viszonyulást fog alkalmazni az USR-vel szemben.



„Arra kértem a kollégáimat, hogy ne reagáljanak semmiféle támadásra. Persze, közöljenek objektív tényeket, mert sajnos a bírálatok nagy részének semmi köze a valósághoz” - mondta a kijelölt kormányfő, hozzátéve, hogy az USR-t továbbra is partnerpártként kívánja kezelni, de ehhez arra van szükség, hogy "felhagyjanak ezzel az úttal, ami nekik sem tesz jót'.



Arra a kérdésre, hogyan kommentálja, hogy a Népi Mozgalom Párt törvényhozói az előre hozott választásokra vonatkozó sürgősségi kormányrendelet ellen szavaztak, Orban azt felelte: tárgyalni óhajt a PMP képviselőivel, hogy módosító javaslatban tudjanak kiegyezni.(agerpres)

