Cáfolja az MPP Kolozs megyei elnöke, hogy a megyei szervezet “feloszlatta volna magát”

Dühös hangvételű közleményben reagált Horváth Zoltán, az MPP Kolozs megyei elnöke arra a közleményre, melyet tagtársai adtak ki tegnap. Utóbbiban arról adtak hírt, hogy 18 Kolozs megyei tagszervezet felfüggeszti a tevékenységét és az alakulat hat, vezető pozícióban levő politikusa lemond párttagságáról.



Horváth szerint “a Kolozs megyei MPP elnöksége nem ült össze, hogy a tagság azon óhaját megtárgyalja, hogy megyei MPP feloszlassa önmagát”. (A megyei szervezet feloszlatásáról egyébként nem volt szó a kilépők által kiadott közleményben.) Horváth Zoltán emlékeztet arra, hogy a tagok csak egyénileg léphetnek ki a pártból, tagszervezetek esetén nem lehetséges a kilépés. Hozzátette: a kilépők kérését egyébként elfogadják és tiszteletben tartják.



Mint írja, “ a sajtóba eljuttatott közlemény valótlanságokat tartalmaz”, továbbá “a sajtótermékek hiteltelenné válnak, ha sem a megyei elnököt vagy alelnököt nem keresték meg mint választott tisztségviselőket”. Horváth Zoltán szerint “az elemi deontológiai normákat sem tartja be az a sajtós, aki legalább két hiteles forrást nem használ fel”.



Megjegyezzük, hogy a vitatott közlemény aláírói között szerepelt Kovács Csaba, a megyei szervezet ügyvezető elnöke is. Horváth szerint a vitatott közleményt “nem a Kolozs megyei MPP elnöksége adta ki, hanem azok, akik a 2018-as évjáratban még tevékenykedtek ugyan, de a 2019 januárja után már csak halk tétlenségben töltötték a napjainkat”.



A tegnapi nap során egyébként az MPP országos elnöksége is kiadott egy közleményt, melyben arról írtak, hogy “nem létező, évek óta nem működő szervezetek jelentik most be a megszűnésüket”.



Megjegyeznénk, hogy nem tartozik az elemi deontológiai normák közé az, hogy a sajtó a pártközlemények esetén az információkat újabb hiteles forrást felhasználva leellenőrizze. Az MPP-nek inkább azt ajánljuk, hogy tegyenek rendet a saját házuk táján ahelyett, hogy szidják azokat a sajtósokat, akik próbálják megfejteni, hogy mi történik a két törpepárt (MPP és EMNP) tervezett fúziója nyomán kialakult zűrzavarban és igyekeznek tájékoztatni erről az olvasókat. (közlemény, hírszerk.)







Fotó: a Kolozs megyei MPP Facebook-oldala

